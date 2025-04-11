Економить пальне і збільшує ресурс двигуна: водіям показали секретну кнопку в авто (фото)

Не всі водії знають, що в салоні сучасних автомобілів є кнопка, яка дозволяє суттєво зменшити витрату пального.

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Про це розповідає британське видання Express.

Повідомляється, що один автомобіліст поцікавився у Reddit, що значить кнопка з літерою "А" в машині. Досвідчені водії пояснили, що вона відповідає за вмикання та вимикання системи Start-Stop.

Індикатор роботи Start-Stop висвічується на панелі приладів

Кнопка з буквою "А" в колі (або A off) зазвичай зустрічається у сучасних автомобілях, адже технологія Start-Stop є відносно новою. Також індикатор її роботи висвічується на панелі приладів.

Start-Stop (або Auto Start Stop) дозволяє глушити двигун при коротких зупинках – наприклад, у заторах чи на світлофорі. Це дає змогу зекономити до 0,5-1,0 л на 100 км, а також зменшити шкідливі викиди в атмосферу.

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Як зберегти двигун автомобіля та збільшити його ресурс — простий лайфхак

Як правило, система Start-Stop в авто за замовчуванням увімкнена, а кнопка A off дозволяє за потреби вимкнути її. І чимало водіїв користуються нею.

Річ у тім, що технологія Start-Stop має недоліки. Часте глушіння двигуна не йде йому на користь і суттєво зменшує ресурс. До того ж, це створює додаткове навантаження на акумулятор, стартер-генератор та інше електрообладнання.

Тому і виходить, що увімкнена система Start-Stop робить автомобіль економічнішим, але якщо її вимикати, то ресурс двигуна збільшується.

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