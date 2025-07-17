Зекономить чималі гроші: експерти назвали простий спосіб усунення подряпин на кузові авто

Видалення подряпин на кузові автомобіля може бути досить недешевим, навіть якщо вони незначні. Утім, простий лайфхак дозволяє зробити це самотужки і заощадити кошти.

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Насправді видалити подряпини на кузові авто можна з допомогою речей, які є в більшості домогосподарств. Про це фахові кузовні майстри розповіли британському виданню Express.

Спочатку подряпину слід промити водою з милом та витерти насухо. Потім знадобиться алюмінієва харчова фольга – шматок потрібно вимочити у білому винному оцті але так, щоб він не крапав із країв.

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Фольгою з оцтом необхідно акуратно протерти подряпину. Річ у тім, що при зануренні в оцтову кислоту фольга вивільняє іони алюмінію. Завдяки їм, а також м’яким абразивним властивостям фольги можна відполірувати лакофарбове покриття та прибрати незначну подряпину.

Протирати кузов у такий спосіб можна кілька разів, але важливо промити його водою після завершення процедури.

Такий спосіб допоможе зекономити сотні гривень, проте потрібно розуміти, що він є дієвим лише проти неглибоких подряпин. Якщо пошкодження більш суттєве, то варто все ж звернутися до фахівців та довірити видалення подряпин на кузові авто професіоналам.

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