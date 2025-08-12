Правило п'яти хвилин: експерти розповіли, як уникнути проблем із кондиціонером в авто

Кондиціонер авто, на перший погляд, здається простим у користуванні, проте і для нього існують певні рекомендації. Правило п’яти хвилин дозволить продовжити його життя та уникнути несправностей.

Суть правила полягає в тому, що кондиціонер авто бажано вимикати за 5 хвилин до закінчення поїздки, але при цьому залишити увімкненим вентилятор обдуву. Про це повідомляє сайт Auto Swiat.

Річ у тім, що під час роботи кондиціонеру на випарнику утворюється волога. Якщо його вимкнути разом із двигуном, то волога залишиться всередині, створивши ідеальні умови для розмноження бактерій та грибків, а також для корозії на металевих деталях. До того ж, у цьому випадку через конденсат частіше запотіватимуть вікна.

Працюючий вентилятор при вимкнутому кондиціонері дозволяє підсушити елементи системи та позбутися небажаної вологи.

Крім того, вимкнутий заздалегідь кондиціонер авто дозволяє дещо підвищити температуру в салоні та краще адаптуватися до спеки надворі та перепаду температур при виході з авто.

Звісно ж, правило п’яти хвилин не замінює обслуговування системи. Необхідно проводити регулярну діагностику, а також чистити та своєчасно заправляти кондиціонер.

