Land Rover, Volkswagen і Jeep: механіки назвали найбільш ненадійні позашляховики (фото)

Витрати на утримання позашляховиків настільки високі, що ці машини називають "вбивцею багатства №1". Проте в низці країн ринок цих автомобілів збільшується з кожним роком.

Видання GOBankingRates після спілкування з автоекспертами Крісом Пайлом і Майком Вінтером склало рейтинг позашляховиків, які не варто купувати.

Land Rover Discovery та Range Rover

Розкішні позашляховики Land Rover здобули погану репутацію в плані співвідношення ціни та надійності.

"У цих позашляховиків жахлива амортизація і висока вартість під час перепродажу. Також дуже високі витрати на ремонт, проблеми з електрикою, охолоджувальною рідиною і турбіною", — перерахував недоліки Вінтер.

Range Rover вимагає високих витрат на ремонт Фото: скриншот / YouTube

Кріс Пайл теж вважає Land Rover найгіршим позашляховиком, але за його оцінками краще не купувати модель Discovery.

"Їх утримання обходиться дорого, навіть якщо проводити тільки загальне технічне обслуговування. Коли вони ламаються, вартість запчастин і праці буде космічною", — повідомив він.

Вартість запчастин для Land Rover Discovery лякає багатьох автолюбителів Фото: Autocar

Toyota 4Runner

Проблеми з позашляховиком 4Runner пов'язані з його вартістю і нецільовим використанням. Це чудовий автомобіль як зовні, так і всередині, але він призначений для бездоріжжя, а більшість водіїв не захоплюються цим.

"Ви платите за функції, якими ніколи не користуєтеся. Краще обрати дешевший варіант, який добре триматиметься на трасі", — порадили експерти.

Volkswagen Taos

П'ятимісний компактний позашляховик називали другим за надійністю автомобілем 2024 року, і Вінтер з цим згоден. Volkswagen може потребувати частого і дорогого ремонту.

Jeep Cherokee/Wagoneer і Jeep Wrangler/Gladiator

Автомобілі Jeep Grand Cherokee і Grand Cherokee L увійшли до списку десяти найбільш ненадійних автомобілів 2024 року. Сам виробник Jeep опинився у списку найгірших автовиробників із 34 брендів.

Вінтер зауважує проблеми з електрикою, трансмісією і витратою масла серед проблем у моделей Cherokee. А Wagoneer вважається занадто дорогим авто з жахливою амортизацією, крім інших недоліків.

Jeep Wrangler має далеко не найнадійніший двигун Фото: Stellantis

У варіантів Wrangler і Gladiator далеко не найдовговічніший двигун. І загалом вони призначені для бездоріжжя.

"Авто галасливі і розгойдуються на трасі, а м'який верх протікає під дощем", — заявив Пайл.

Hyundai Tucson

Виходячи зі свого досвіду, Вінтер вважає кросовер Tucson "бомбою уповільненої дії" через серйозні проблеми з двигуном і трансмісією. В останні роки Hyundai поліпшила репутацію надійності. Експерти радять не брати моделі 2011, 2012 і з 2015 по 2017 роки випуску.

Ford Escape EcoBoost і Ford EcoSport

Між Ford Escape EcoBoost і EcoSport є помітні відмінності за розмірами як усередині, так і зовні. Останній варіант менший), але обидва позашляховики стикаються з проблемами в ремонті та довговічності.

Escape не надійний через проблеми з охолоджувальною рідиною, накопичення нагару і витрати масла. У EcoSport спостерігаються часті відмови двигуна, що супроводжується високими витратами на ремонт.

Повнорозмірні позашляховики

Групу проблемних повнорозмірних позашляховиків теж слід уникати, наприклад, Chevrolet Tahoe та Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator і Cadillac Escalade.

Усі ці авто важкі, з низькою аеродинамікою та споживають надзвичайно багато бензину. Їхнє призначення — перевезення сім'ї та буксирування кемпера (будинку на колесах).

Багато власників таких автомобілів рідко перевозять більше ніж чотири пасажири та ніколи нічого не буксирують.

Люксові моделі

Дорогі моделі типу Range Rover Evoque, Mercedes G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX і BMW X7 — це просто "занадто дорогі машини". На ринку є різні варіанти дешевших і хороших позашляховиків з аналогічними характеристиками.

"Вам не доведеться шукати СТО, яке візьметься за їхній ремонт. Купувати автомобіль дорожче $100 тисяч — нерозумно, а для більшості — занадто дорого", — вважають механіки.

Фокус раніше зробив добірку шести позашляховиків, які доступні за ціною і зберігають потрібний рівень якості. Серед моделей — Chevrolet Trax 2025 року випуску.

Нагадаємо, німецьке ательє Delta 4x4 виконало екстремальний тюнінг для нового Toyota Land Cruiser Prado 250.