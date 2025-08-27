Land Rover, Volkswagen и Jeep: механики назвали самые ненадежные внедорожники (фото)

Расходы на содержание внедорожников настолько высоки, что эти машины называют "убийцей богатства №1". Тем не менее в ряде стран рынок этих автомобилей увеличивается с каждым годом.

Издание GOBankingRates после общения с автоэкспертами Крисом Пайлом и Майком Уинтером составило рейтинг внедорожников, которые не стоит покупать.

Land Rover Discovery и Range Rover

Роскошные внедорожники Land Rover получили плохую репутацию в плане соотношения цены и надежности.

"У этих внедорожников ужасная амортизация и высокая стоимость при перепродаже. Также очень высокие расходы на ремонт, проблемы с электрикой, охлаждающей жидкостью и турбиной", — перечислил недостатки Уинтер.

Range Rover требует высоких расходов на ремонт Фото: скриншот / YouTube

Крис Пайл тоже считает Land Rover худшим внедорожником, но по его оценкам лучше не покупать модель Discovery.

"Их содержание обходится дорого, даже если проводить только общее техническое обслуживание. Когда они ломаются, стоимость запчастей и труда будет космической", — сообщил он.

Стоимость запчастей для Land Rover Discovery пугает многих автолюбителей Фото: Autocar

Toyota 4Runner

Проблемы с внедорожником 4Runner связаны с его стоимостью и нецелевым использованием. Это отличный автомобиль как снаружи, так и внутри, но он предназначен для бездорожья, а большинство водителей не увлекаются этим.

"Вы платите за функции, которыми никогда не пользуетесь. Лучше выбрать более дешевый вариант, который будет хорошо держаться на трассе", — посоветовали эксперты.

Volkswagen Taos

Пятиместный компактный внедорожник называли вторым по надежности автомобилем 2024 года, и Уинтер с этим согласен. Volkswagen может потребовать частого и дорогостоящего ремонта.

Jeep Cherokee/Wagoneer и Jeep Wrangler/Gladiator

Автомобили Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L вошли в список десяти самых ненадежных автомобилей 2024 года. Сам производитель Jeep оказался в списке худших автопроизводителей из 34 брендов.

Уинтер отмечает проблемы с электрикой, трансмиссией и расходом масла среди проблем у моделей Cherokee. А Wagoneer считается слишком дорогим авто с ужасной амортизацией, помимо прочих недостатков.

Jeep Wrangler имеет далеко не самый надежный двигатель Фото: Stellantis

У вариантов Wrangler и Gladiator далеко не самый долговечный двигатель. И в целом они предназначены для бездорожья.

"Авто шумные и раскачиваются на трассе, а мягкий верх протекает под дождем", — заявил Пайл.

Hyundai Tucson

Исходя из своего опыта, Уинтер считает кроссовер Tucson "бомбой замедленного действия" из-за серьезных проблем с двигателем и трансмиссией. В последние годы Hyundai улучшила репутацию надежности. Эксперты советуют не брать модели 2011, 2012 и с 2015 по 2017 годы выпуска.

Ford Escape EcoBoost и Ford EcoSport

Между Ford Escape EcoBoost и EcoSport имеются заметные отличия по размерам как внутри, так и снаружи. Последний вариант меньше), но оба внедорожника сталкиваются с проблемами в ремонте и долговечности.

Escape не надежен из-за проблем с охлаждающей жидкостью, накопления нагара и расхода масла. У EcoSport наблюдаются частые отказы двигателя, что сопровождается высокими затратами на ремонт.

Полноразмерные внедорожники

Группу проблемных полноразмерных внедорожников тоже следует избегать, К примеру Chevrolet Tahoe и Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator и Cadillac Escalade.

Все эти авто тяжелые, с низкой аэродинамикой и потребляют чрезвычайно много бензина. Их предназначение — перевозка семьи и буксировка кемпера (дома на колесах).

Многие владельцы таких автомобилей редко перевозят больше четырех пассажиров и никогда ничего не буксируют.

Люксовые модели

Дорогие модели типа Range Rover Evoque, Mercedes G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX и BMW X7 — это просто "слишком дорогие машины". На рынке имеется разные варианты более дешевых и хороших внедорожников с аналогичными характеристиками.

"Вам не придется искать СТО, которое возьмется за их ремонт. Покупать автомобиль дороже $100 тысяч — глупо, а для большинства — слишком дорого", — считают механики.

Фокус ранее сделал подборку шести внедорожников, которые доступны по цене и сохраняют нужный уровень качества. Среди моделей — Chevrolet Trax 2025 года выпуска.

Напомним, немецкое ателье Delta 4x4 выполнило экстремальный тюнинг для нового Toyota Land Cruiser Prado 250.