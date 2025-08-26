6 лучших энергоэффективных SUV-авто 2025 года, которые не ударят по кошельку (фото)

Покупка нового внедорожника больше не означает огромных затрат. Современные модели предлагают идеальное сочетание цены, комфорта и экономии топлива — идеальные для тех, кто хочет качество, а не переплатить.

GOBankingRates получил комментарии от автоэксперта Лорен Фикс из Car Coach Reports, которая подготовила подборку доступных по цене внедорожников без потери качества. Эти шесть моделей доказывают, что в 2025 году можно выбрать выгодный SUV и при этом избежать каких-либо компромиссов.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2025 — это отличная комбинация пространства, комфортной езды и новейших систем безопасности.

Цены на модель колеблются от $30 200 до $41 640 (1 250 000 — 1 720 000 UAH).

Hyundai Tucson 2025 Фото: Getty Images

По словам Фикс, его главное преимущество — это технологии и привлекательная гарантия, которые отличают его среди аналогов. Доступная гибридная версия обеспечивает экономию топлива. Современный дизайн и удобное оснащение делают Tucson лучшим выбором для ежедневных поездок и семейных туров.

Toyota Corolla Cross

Этот кроссовер — один из самых экономных и долговечных среди бюджетной категории.

Купить автомобиль этой модели в Европе можно по цене от $25 585 до $31 110 (1 058 000 — 1 287 000 UAH).

Toyota Corolla Cross 2025 Фото: Getty Images

Corolla Cross славится своей надежностью, игрушечной остаточной стоимостью и предлагает гибрид с расходом более 30 mpg (~12,75 л/100 км). По словам Фикс, это действительно выгодный вариант.

Chevrolet Trax

Chevrolet Trax 2025 года — один из самых дешевых SUV на рынке.

Авто этой модели стоит от $21 895 до $25 895 (905 000 — 1 072 000 UAH).

Chevrolet Trax 2024 Фото: Getty Images

Несмотря на доступную цену, он предлагает современный интерьер, 8-дюймовый сенсорный экран, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Топливная экономичность — более 30 mpg (~12,75 л/100 км), что делает его идеальным городским вариантом.

Фольксваген Таос

Volkswagen Taos — субкомпакт с большими пространственными возможностями: один из самых больших салонов в классе, просторным багажником и задним пространством.

Предлагается в ценовом диапазоне от $26 420 до $36 120 (1 093 000 — 1 494 000 UAH).

Фольксваген Таос 2025 Фото: Getty Images

Доступная полноприводная версия добавляет лучшей устойчивости. Экономичность до 36 mpg (~10,4 л/100 км), современный стиль и немецкая надежность делают его удачной покупкой.

Nissan Kicks

Для города и начинающих — это чрезвычайно просторный SUV с превосходной топливной эффективностью и стандартной системой автоматического экстренного торможения.

Цены колеблются от $23 220 до $29 070 (960 000 — 1 202 000 UAH).

Nissan Kicks 2025 Фото: Getty Images

Фикс отмечает: "У Kicks больше багажника, чем у некоторых более крупных SUV". Компактные габариты, передний привод и низкая стоимость содержания — очень привлекательно.

Alfa Romeo Tonale

Хоть этот SUV и премиум-класса, он предлагает итальянскую элегантность и роскошные функции по весьма доступной цене.

Продается за $39 785 — $48 480 (1 646 000 — 2 005 000 UAH).

Alfa Romeo Tonale 2025 Фото: Getty Images

Гибридная версия с подзарядкой стартует от ≈2 005 000 UAH. Фикс подчеркивает, что это очень привлекательная покупка для тех, кто желает европейского качества без чрезмерных затрат.

Эти шесть моделей доказывают, что в 2025 году можно выбрать выгодный SUV и при этом избежать каких-либо компромиссов. В то же время стоит отметить, что это обзор европейского рынка, поэтому при покупке в Украине следует учитывать реалии растаможки, налогов и дополнительных расходов.

