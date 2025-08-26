6 найкращих енергоефективних SUV-авто 2025 року, які не вдарять по гаманцю (фото)

Купівля нового позашляховика більше не означає величезних витрат. Сучасні моделі пропонують ідеальне поєднання ціни, комфорту та економії пального — ідеальні для тих, хто хоче якість, а не переплатити.

GOBankingRates отримав коментарі від автоекспертки Лорен Фікс із Car Coach Reports, яка підготувала добірку доступних за ціною позашляховиків без втрати якості. Ці шість моделей доводять, що у 2025 році можна обрати вигідний SUV і водночас уникнути будь-яких компромісів.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2025 — це чудова комбінація простору, комфортної їзди й найновіших систем безпеки.

Ціни на модель коливаються від $30 200 до $41 640 (1 250 000 – 1 720 000 UAH).

Hyundai Tucson 2025 Фото: Getty Images

За словами Фікс, його головна перевага — це технології та приваблива гарантія, які вирізняють його серед аналогів. Доступна гібридна версія забезпечує економію пального. Сучасний дизайн і зручне оснащення роблять Tucson кращим вибором для щоденних поїздок і сімейних турів.

Toyota Corolla Cross

Цей кросовер — один із найекономніших і найдовговічніших серед бюджетної категорії.

Придбати автівку цієї моделі у Європі можна за ціною від $25 585 до $31 110 (1 058 000 – 1 287 000 UAH).

Toyota Corolla Cross 2025 Фото: Getty Images

Corolla Cross славиться своєю надійністю, іграшковою залишковою вартістю та пропонує гібрид з витратою понад 30 mpg (~12,75 л/100 км). За словами Фікс, це справді вигідний варіант.

Chevrolet Trax

Chevrolet Trax 2025 року — один з найдешевших SUV на ринку.

Авто цієї моделі коштує від $21 895 до $25 895 (905 000 – 1 072 000 UAH).

Chevrolet Trax 2024 Фото: Getty Images

Попри доступну ціну, він пропонує сучасний інтер’єр, 8-дюймовий сенсорний екран, бездротові Apple CarPlay і Android Auto. Паливна економічність — понад 30 mpg (~12,75 л/100 км), що робить його ідеальним міським варіантом.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos — субкомпакт із великими просторовими можливостями: один із найбільших салонів у класі, просторим багажником і заднім простором.

Пропонується в ціновому діапазоні від $26 420 до $36 120 (1 093 000 – 1 494 000 UAH).

Volkswagen Taos 2025 Фото: Getty Images

Доступна повнопривідна версія додає кращої стійкості. Економічність до 36 mpg (~10,4 л/100 км), сучасний стиль і німецька надійність роблять його вдалою покупкою.

Nissan Kicks

Для міста і початківців — це надзвичайно просторий SUV з чудовою паливною ефективністю і стандартною системою автоматичного екстреного гальмування.

Ціни коливаються від $23 220 до $29 070 (960 000 – 1 202 000 UAH).

Nissan Kicks 2025 Фото: Getty Images

Фікс зазначає: "У Kicks більше багажника, ніж у деяких більших SUV". Компактні габарити, передній привід і низька вартість утримання — дуже привабливо.

Alfa Romeo Tonale

Хоч цей SUV і преміумкласу, він пропонує італійську елегантність і розкішні функції за досить доступною ціною.

Продається за $39 785 – $48 480 (1 646 000 – 2 005 000 UAH).

Alfa Romeo Tonale 2025 Фото: Getty Images

Гібридна версія з підзарядкою стартує від ≈2 005 000 UAH. Фікс наголошує, що це дуже приваблива покупка для тих, хто бажає європейської якості без надмірних витрат.

Ці шість моделей доводять, що у 2025 році можна обрати вигідний SUV і водночас уникнути будь-яких компромісів. Водночас варто зазначити, що це огляд європейського ринку, тому під час купівлі в Україні слід враховувати реалії розмитнення, податків та додаткових витрат.

