У Києві "засвітився" унікальний спорткар Lamborghini Huracan Sterrato (відео)

На вулицях Києві помітили рідкісний і дуже дорогий суперкар — Lamborghini Huracan Sterrato. Вартість такого авто стартує від $250 000.

Автомобіль на київських номерах рухався вулицями столиці, привертаючи увагу перехожих та інших учасників дорожнього руху, повідомляє carspotter.ukraine

Вартість такого автомобіля — від приблизно $250 000 до $468 000 залежно від року випуску, пробігу та комплектації.

Huracan Sterrato: що про нього відомо

Lamborghini Huracan Sterrato — нетипова позашляхова версія купе. Її виготовили 2023 року лімітованою серією з 1499 автомобілів, а початкова вартість стартувала з $280 000 доларів.

Він побудований на основі Audi R8 другого покоління. Автомобіль оснащений двигуном V10 об'ємом 5,2 літра потужністю 610 кінських сил. Він розганяється до 100 км/год за 3,2 секунди і може їхати до 325 км/год.

Він відрізняється захисним пластиковим обвісом, а його кліренс збільшили до 170 мм, що робить його придатним для бездоріжжя. Крім того, встановлено 19-дюймові позашляхові шини Bridgestone Dueler AT002, додаткову оптику і рейлінги для багажника на даху.

Уперше цей автомобіль в Україні з'явився в Житомирі. У квітні 2025 року його побачили на вулицях міста, і це викликало широкий суспільний резонанс. Чи є суперкар, помічений у Києві, тим же авто, що бачили в Житомирі, невідомо.

