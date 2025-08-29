В Киеве "засветился" уникальный спорткар Lamborghini Huracan Sterrato (видео)

На улицах Киеве заметили редкий и очень дорогой суперкар – Lamborghini Huracan Sterrato. Стоимость такого авто стартует от $250 000.

Автомобиль на киевских номерах двигался улицами столицы, привлекая внимание прохожих и других участников дорожного движения, сообщает carspotter.ukraine

Стоимость такого автомобиля – от примерно $250 000 до $468 000 в зависимости от года выпуска, пробега и комплектации.

Huracan Sterrato: что о нем известно

Lamborghini Huracan Sterrato — нетипичная внедорожная версия купе. Ее изготовили в 2023 году лимитированной серией из 1499 автомобилей, а первоначальная стоимость стартовала с $280 000 долларов.

Он построен на основе Audi R8 второго поколения. Автомобиль оснащен двигателем V10 объемом 5,2 литра мощностью 610 лошадиных сил. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды и может ехать до 325 км/ч.

Он отличается защитным пластиковым обвесом, а его клиренс увеличили до 170 мм, что делает его подходящим для бездорожья. Кроме того, установлены 19-дюймовые внедорожные шины Bridgestone Dueler AT002, дополнительная оптика и рейлинги для багажника на крыше.

Впервые этот автомобиль в Украине появился в Житомире. В апреле 2025 года его увидели на улицах города, и это вызвали широкий общественный резонанс. Является ли суперкар, замеченный в Киеве, тем же авто, что видели в Житомире, неизвестно.

