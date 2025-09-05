До $1500 за ремонт: названо п'ять кросоверів, які збанкрутують власників (фото)

Кросовери — чудовий варіант авто для сім'ї, але деякі моделі принесуть власникам більше проблем, ніж користі.

Йдеться не тільки про велику витрату палива. Автомобільний експерт Зак Трехан виділив п'ять найненадійніших і найдорожчих у ремонті авто, повідомило видання Best Life.

Проблеми з машинами різноманітні: від дорогого ремонту до швидкої втрати вартості. Водіям варто знати, яких моделей варто уникати.

Jeep Compass

Експерт вважає цю модель однією з найгірших: після усунення однієї проблеми миттєво з'являється наступна. Надійність автомобілів Jeep з роками стає дедалі гіршою.

Витрати на техобслуговування та ремонт Jeep Compass високі Фото: Тарас Брязгунов

Витрати на техобслуговування і ремонт Jeep Compass за 10 років складуть близько 10 822 доларів, на 2 600 доларів більше, ніж у середнього позашляховика такого класу. Імовірність серйозного ремонту в перші 10 років — до 32%.

Dodge Journey

Як каже Трехан, єдина подорож для цієї машини — поїздка на СТО і, найімовірніше, на евакуаторі. У Dodge Journey маса проблем із надійністю і поломки трапляються доволі часто.

Витрати на ремонт Dodge Journey на рік — приблизно 562 долари. Але в процесі їзди виникають інші проблеми: протікання води, несправність безключового доступу, помилки в електриці.

Dodge Journey часто заїжджають на СТО

"Один із позашляховиків, у якого при знаходженні однієї проблеми вилазять тисячу інших", — сказав автоексперт.

Ford Escape

Ford Escape — популярний кросовер в Україні, але рівень його надійності сумнівний. Ціна його ремонту — близько 775 доларів на рік, що перевищує середній показник по галузі в розмірі 652 долари.

Ford Escape — популярна модель в Україні Фото: Ford

Власникам Ford Escape доведеться платити доволі великі суми за дорогі запчастини та роботу.

"Авто називається Escape (з англійської — "втеча"), але ви не уникнете рахунку від механіка, який виявиться чималим. Проблеми з трансмісією та електрикою. У нього маса недоліків", — пояснив Трехан.

Range Rover

Розкіш має свою ціну, і для власника Range Rover вона має постійний характер. За спостереженнями експерта, у цих автомобілів багато проблем з електронікою, пневматичною підвіскою і двигуном.

Флагманський позашляховик входить до числа найдорожчих в обслуговуванні. Середні витрати доходять до 1500 доларів щороку.

"Я знаю, ви втомилися чути, як я часто згадую Range Rover. Але я роблю це не просто так. Люди, як і раніше, купують ці автомобілі", — попередив експерт.

Флагманський позашляховик — один із найдорожчих в обслуговуванні Фото: brabus.com

Chevrolet Traverse

Сімейний кросовер Chevrolet Traverse — відносно доступний варіант, але не надійний. Двигун Ecotec — доволі слабкий, а у старих моделей погана коробка передач.

Автомобілі Chevrolet посідають 14-те місце з 16 за ціною обслуговування і ремонту за 10 років. Власники витрачають на них близько 9 тис. доларів за вказаний термін.

"Просто тримайтеся подалі від Chevy Traverse", — підсумував Трехан.

