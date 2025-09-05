До $1500 за ремонт: названы пять кроссоверов, которые обанкротят владельцев (фото)

Кроссоверы — отличный вариант авто для семьи, но некоторые модели принесут владельцам больше проблем, чем пользы.

Речь идет не только о большом расходе топлива. Автомобильный эксперт Зак Трэхан выделил пять самых ненадежных и дорогих в ремонте авто, сообщило издание Best Life.

Проблемы с машинами разнообразные: от дорогого ремонта до быстрой потери стоимости. Водителям стоит знать, каких моделей стоит избегать.

Jeep Compass

Эксперт считает данную модель одной из худших: после устранения одной проблемы мгновенно появляется следующая. Надежность автомобилей Jeep с годами становится все хуже.

Расходы на техобслуживание и ремонт Jeep Compass высокие Фото: Тарас Брязгунов

Расходы на техобслуживание и ремонт Jeep Compass за 10 лет составят около 10 822 долларов, на 2 600 долларов больше, чем у среднего внедорожника такого класса. Вероятность серьезного ремонта в первые 10 лет — до 32%.

Dodge Journey

Как говорит Трэхан, единственное путешествие для этой машины — поездка на СТО и, скорее всего, на эвакуаторе. У Dodge Journey масса проблем с надежностью и поломки происходят довольно часто.

Расходы на ремонт Dodge Journey в год — примерно 562 доллара. Но в процессе езды возникают другие проблемы: протечки воды, неисправность бесключевого доступа, ошибки в электрике.

Dodge Journey часто заезжают на СТО

"Один из внедорожников, у которого при нахождении одной проблемы вылезают тысячу других", — сказал автоэксперт.

Ford Escape

Ford Escape — популярный кроссовер в Украине, но уровень его надежности сомнителен. Цена его ремонта — около 775 долларов в год, что превышает средний показатель по отрасли в размере 652 доллара.

Ford Escape — популярная модель в Украине Фото: Ford

Владельцам Ford Escape придется платить довольно большие суммы за дорогостоящие запчасти и работу.

"Авто называется Escape (с английского — "побег"), но вы не избежите счета от механика, который окажется немалым. Проблемы с трансмиссией и электрикой. У него масса недостатков", — объяснил Трэхан.

Range Rover

Роскошь имеет свою цену, и для владельца Range Rover она носит постоянный характер. По наблюдениям эксперта, у этих автомобилей много проблем с электроникой, пневматической подвеской и двигателем.

Флагманский внедорожник входит в число самых дорогих в обслуживании. Средние затраты доходят до 1500 долларов каждый год.

"Я знаю, вы устали слышать, как я часто упоминаю Range Rover. Но я делаю это не просто так. Люди по-прежнему покупают эти автомобили", — предупредил эксперт.

Флагманский внедорожник — один из самых дорогих в обслуживании Фото: brabus.com

Chevrolet Traverse

Семейный кроссовер Chevrolet Traverse — относительно доступный вариант, но не надежный. Двигатель Ecotec — довольно слабый, а у старых моделей плохая коробка передач.

Автомобили Chevrolet занимают 14-е место из 16 по цене обслуживания и ремонта за 10 лет. Владельцы тратят на них около 9 тыс. долларов за указанный срок.

"Просто держитесь подальше от Chevy Traverse", — заключил Трэхан.

