Два фатальних кольори: які авто дешевшають під час перепродажу

Автоексперти рекомендують "триматися подалі" від відтінків синього і від чорних машин. Адже вартість авто знижують не тільки пробіг і стан авто, а й його колір.

Дослідження NexusMedia, проведене з використанням даних EasySearch, порівняло амортизацію десяти моделей, які найбільше продаються — від седанів до позашляховиків і електромобілів. Середній п'ятирічний рівень амортизації зріс до 45,6% у 2025 році порівняно з 38,8% у 2023 році, при цьому електромобілі втратили майже 60% своєї вартості. При цьому колір виділяється як ключовий фактор.

Сині машини

Сині машини максимально падають у ціні під час перепродажу

Середній знос: 27,11%

Середня втрачена вартість: 12 449 доларів США

Сині автомобілі вважаються найгіршими під час перепродажу, демонструючи найрізкіше падіння середньої ціни серед популярних кольорів. Згідно з довідником Kelley Blue Book , сині автомобілі також складніше утримувати в чистоті, оскільки на них швидко з'являються плями від води, подряпини і розводи. Незважаючи на ці недоліки, синій, як і раніше, входить до п'ятірки найпопулярніших автомобільних кольорів, зайнявши 9% ринку торік, за даними Edmunds.

Чорні машини

Чорні машини також падають у ціні

Середній знос: 23,30%

Середня втрачена вартість: 10 804 дол. США

Незважаючи на те, що чорний колір є одним з найпоширеніших на дорогах (посідаючи друге місце в списку Edmunds з 22% ринкової частки), дослідження показало, що чорні автомобілі втрачають в ціні більше, ніж більшість інших кольорів. Покупців може приваблювати елегантний зовнішній вигляд, але покупці старих автомобілів виявляють менший ентузіазм, що знижує ціни на обмін і перепродаж. Чорні автомобілі мають найкращий вигляд одразу після миття, але бруд, пилок і пил осідають практично миттєво.

Інші популярні кольори

Дослідження також відстежувало падіння цін на червоні, сріблясті та білі автомобілі. На відміну від чорного і синього, за цими відтінками простіше доглядати і підтримувати їхній зовнішній вигляд. Ціни на червоні автомобілі в середньому впали на 21,6%. Сріблястий колір втратив 21,3%. Білий колір виявився найстабільнішим у списку, втративши 18% і очолює список найпопулярніших кольорів з часткою ринку 25%.

Що це означає для покупців автомобілів

Хоча водії можуть обирати колір автомобіля, орієнтуючись на естетичні характеристики, він може суттєво вплинути на те, скільки грошей ви зможете повернути, коли прийде час його продажу. З огляду на загальне зростання амортизації і, зокрема, швидке зниження вартості електромобілів, синій і чорні кольори краще не вибирати. Нейтральні тони, такі як білий або сріблястий, можуть бути не настільки ефектними, але вони набагато безпечніші у фінансовому плані, коли приходить час міняти автомобіль.

