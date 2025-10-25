Два роковых цвета: какие авто дешевеют при при перепродаже

Автоэксперты рекомендуют "держаться подальше" от оттенков синего и от черных машин. Так как стоимость авто снижают не только пробег и состояние авто, но и его цвет.

Исследование NexusMedia, проведенное с использованием данных EasySearch , сравнило амортизацию десяти самых продаваемых моделей — от седанов до внедорожников и электромобилей. Средний пятилетний уровень амортизации вырос до 45,6% в 2025 году по сравнению с 38,8% в 2023 году, при этом электромобили потеряли почти 60% своей стоимости. При этом цвет выделяется как ключевой фактор.

Синие машины

Синие машины максимально падают в цене при перепродаже Фото: Topcars UA

Средний износ: 27,11%

Средняя потерянная стоимость: 12 449 долларов США

Синие автомобили считаются худшими при перепродаже, демонстрируя самое резкое падение средней цены среди популярных цветов. Согласно справочнику Kelley Blue Book , синие автомобили также сложнее содержать в чистоте, поскольку на них быстро появляются пятна от воды, царапины и разводы. Несмотря на эти недостатки, синий по-прежнему входит в пятерку самых популярных автомобильных цветов, заняв 9% рынка в прошлом году, по данным Edmunds.

Черные машины

Черные машины также падают в цене

Средний износ: 23,30%

Средняя потерянная стоимость: 10 804 долл. США

Несмотря на то, что черный цвет является одним из самых распространенных на дорогах (занимая второе место в списке Edmunds с 22% рыночной доли), исследование показало, что черные автомобили теряют в цене больше, чем большинство других цветов. Покупателей может привлекать элегантный внешний вид, но покупатели подержанных автомобилей проявляют меньший энтузиазм, что снижает цены на обмен и перепродажу. Черные автомобили выглядят лучше всего сразу после мойки, но грязь, пыльца и пыль оседают практически мгновенно.

Другие популярные цвета

Исследование также отслеживало падение цен на красные, серебристые и белые автомобили. В отличие от черного и синего, за этими оттенками проще ухаживать и поддерживать их внешний вид. Цены на красные автомобили в среднем упали на 21,6%. Серебристый цвет потерял 21,3%. Белый цвет оказался самым стабильным в списке, потеряв 18% и возглавляет список самых популярных цветов с долей рынка 25%.

Что это значит для покупателей автомобилей

Хотя водители могут выбирать цвет автомобиля, ориентируясь на эстетические характеристики, он может существенно повлиять на то, сколько денег вы сможете вернуть, когда придет время его продажи. Учитывая общий рост амортизации и, в частности, быстрое снижение стоимости электромобилей, синий и черные цвета лучше не выбирать. Нейтральные тона, такие как белый или серебристый, могут быть не настолько эффектными, но они гораздо более безопасны в финансовом плане, когда приходит время менять автомобиль.

