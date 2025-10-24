В Киеве впервые выходит на маршрут двухэтажный автобус (фото)

В Киеве впервые в истории будет эксплуатироваться двухэтажный автобус. Он будет курсировать по столичному маршруту №57.

Двухэтажный автобус выедет на маршрут уже на ближайших выходных 25-26 октября. Об этом сообщает официальный портал Киева.

Пока автобус MAN A39 Lion's City DD будет эксплуатироваться на маршруте №57 (ст. м. "Академгородок" — авторынок "Чапаевка") в тестовом режиме — только в субботу и воскресенье с 9.43 до 18.53.

Двухэтажные автобусы MAN передали Киеву из Берлина в качестве гуманитарной помощи Фото: kyivcity.gov.ua

Примечательно, что 25 октября еще один автобус MAN A39 используют для бесплатной экскурсии по Киеву для ветеранов и членов их семей.

Напомним, что четыре двухэтажных автобуса MAN Lion's City Киев получил в качестве гуманитарной помощи от Берлина еще в конце 2022 года. Из-за нестандартных габаритов их эксплуатация в столице Украины возможна не на всех маршрутах, поэтому длительное время они простаивали.

Двухэтажный автобус в Киеве — характеристики

Автобус MAN A39 Lion's City DD достигает 13,7 м в длину и рассчитан на 128 пассажиров. В его салоне — 83 сидячих места: 28 — на первом этаже и 55 — на втором.

Первый этаж MAN Lion's City имеет низкий пол, два пандуса и места для кресел колесных и детских колясок. Также установлены панорамные окна кондиционер, и USB-порты.

Двухэтажный автобус MAN A39 оснащен 10,5-литровым турбодизелем стандарта Евро-4 на 310 л. с. и автоматической КПП. Он получил пневмоподвеску, ABS и ASR.

