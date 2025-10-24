Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

В Киеве впервые выходит на маршрут двухэтажный автобус (фото)

двухэтажный автобус Киев
Двухэтажный автобус будет курсировать в Киеве 25-26 октября | Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве впервые в истории будет эксплуатироваться двухэтажный автобус. Он будет курсировать по столичному маршруту №57.

Двухэтажный автобус выедет на маршрут уже на ближайших выходных 25-26 октября. Об этом сообщает официальный портал Киева.

Пока автобус MAN A39 Lion's City DD будет эксплуатироваться на маршруте №57 (ст. м. "Академгородок" — авторынок "Чапаевка") в тестовом режиме — только в субботу и воскресенье с 9.43 до 18.53.

двухэтажные автобусы
Двухэтажные автобусы MAN передали Киеву из Берлина в качестве гуманитарной помощи
Фото: kyivcity.gov.ua

Примечательно, что 25 октября еще один автобус MAN A39 используют для бесплатной экскурсии по Киеву для ветеранов и членов их семей.

Напомним, что четыре двухэтажных автобуса MAN Lion's City Киев получил в качестве гуманитарной помощи от Берлина еще в конце 2022 года. Из-за нестандартных габаритов их эксплуатация в столице Украины возможна не на всех маршрутах, поэтому длительное время они простаивали.

Відео дня
Важно
Создатель "Мивины" выводит на европейский рынок недорогие электробусы (фото, видео)
Создатель "Мивины" выводит на европейский рынок недорогие электробусы (фото, видео)

Двухэтажный автобус в Киеве — характеристики

Автобус MAN A39 Lion's City DD достигает 13,7 м в длину и рассчитан на 128 пассажиров. В его салоне — 83 сидячих места: 28 — на первом этаже и 55 — на втором.

Первый этаж MAN Lion's City имеет низкий пол, два пандуса и места для кресел колесных и детских колясок. Также установлены панорамные окна кондиционер, и USB-порты.

Двухэтажный автобус MAN A39 оснащен 10,5-литровым турбодизелем стандарта Евро-4 на 310 л. с. и автоматической КПП. Он получил пневмоподвеску, ABS и ASR.

Кстати, недавно в Киев приехал первый электрический грузовик MAN, запас хода которого составляет 500 км.

Также Фокус рассказывал о первом электробусе MG, который появится в Европе.