У Києві вперше виходить на маршрут двоповерховий автобус (фото)

двоповерховий автобус Київ
Двоповерховий автобус курсуватиме в Києві 25-26 жовтня | Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві вперше в історії експлуатуватиметься двоповерховий автобус. Він курсуватиме столичним маршрутом №57.

Двоповерховий автобус виїде на маршрут уже на найближчих вихідних 25-26 жовтня. Про це повідомляє офіційний портал Києва.

Поки що автобус MAN A39 Lion’s City DD експлуатуватиметься на маршруті №57 (ст. м. "Академмістечко" — авторинок "Чапаєвка") у тестовому режимі – лише в суботу та неділю з 9.43 до 18.53.

двоповерхові автобуси
Двоповерхові автобуси MAN передали Києву з Берліна в якості гуманітарної допомоги
Фото: kyivcity.gov.ua

Примітно, що 25 жовтня ще один автобус MAN A39 використають для безкоштовної екскурсії Києвом для ветеранів та членів їх сімей.

Нагадаємо, що чотири двоповерхові автобуси MAN Lion’s City Київ отримав у якості гуманітарної допомоги від Берліна ще в кінці 2022 року. Через нестандартні габарити їх експлуатація в столиці України можлива не на всіх маршрутах, тому тривалий час вони простоювали.

Двоповерховий автобус у Києві — характеристики

Автобус MAN A39 Lion’s City DD сягає 13,7 м завдовжки та розрахований на 128 пасажирів. У його салоні – 83 сидячих місця: 28 – на першому поверсі та 55 – на другому.

Перший поверх MAN Lion’s City має низьку підлогу, два пандуси та місця для крісел колісних і дитячих колясок. Також встановлені панорамні вікна кондиціонер, та USB-порти.

Двоповерховий автобус MAN A39 оснащений 10,5-літровим турбодизелем стандарту Євро-4 на 310 к. с. та автоматичною КПП. Він отримав пневмопідвіску, ABS та ASR.

До речі, нещодавно в Київ приїхала перша електрична вантажівка MAN, запас ходу якої становить 500 км.

Також Фокус розповідав про перший електробус MG, який з'явиться в Європі.