Автомеханік назвав найгірший позашляховик серед "коли-небудь створених" (відео)

Виявилося, що на Jeep Compass скаржилися безліч водіїв. Причому проблеми виникали, як з електрикою, так і салоном, який водії описували, як "незручний".

Відомий британський автомеханік Скотті Кілмер, який дає поради власникам бензинових, дизельних і електромобілів на своєму каналі в YouTube, назвав "найгірший позашляховик" на дорогах, закликавши потенційних покупців триматися від нього подалі. За його словами, водії повідомляють про серйозні проблеми з цією машиною, пише Express.

Автоексперт заявив, що Jeep Compass купувати не варто

На думку Скотті, Jeep Compass "недостатньо потужний" і "незручний", і багато хто стикається з серйозними проблемами з електрикою.

"Сьогодні я розповім про найгірший позашляховик, який у жодному разі не можна купувати з пробігом, — Jeep Compass. Вважаю, творці Compass не знали, в якому напрямку рухаються", — повідомив Скотті.

Jeep Compass — компактний кросовер SUV, що вперше з'явився на дорогах у 2007 році і відтоді зазнав низки оновлень.

"Їм не вистачало потужності, сидіння були незручними, вони видавали багато шуму. У них також були проблеми з електрикою. У мене були клієнти, які їхали дорогою, і двигун просто заглох. Тож, якщо ви шукаєте старий позашляховик, не купуйте Compass", — розповів автомеханік.

У коментарях його багато хто підтримав.

Один із користувачів розповів, що взяв Jeep Compass на тест-драйв і був здивований, яким тісним виявився салон, але на цьому проблеми з машиною тільки починалися: "Двигун заглух прямо посеред перехрестя! Я кілька разів намагався завести машину, але нічого! Навіть продавець, який сидів поруч зі мною, не знав, що робити".

"Мій Jeep Compass відмінно працював до пробігу в 35 000 миль (близько 56 тисяч км) Тепер він зламався і не працює", — розповів інший коментатор.

Jeep Compass Фото: Тарас Брязгунов

Але інші користувачі розповіли, що з їхніми авто жодних проблем не виникало, тож із твердженням Скотті вони не згодні.

"У мене Jeep Compass 2013 року, і він майже не ремонтувався", — написав один із них.

Новітнє третє покоління Jeep Compass було представлено раніше у 2025 році. Модель доступна в різних середньогібридних варіантах.

