Автомеханик назвал худший внедорожник из "когда-либо созданных" (видео)

Оказалось, что на Jeep Compass жаловались множество водителей. Причем проблемы возникали, как с электрикой, так и салоном, который водители описывали, как "неудобный".

Известный британский автомеханик Скотти Килмер, который дает советы владельцам бензиновых, дизельных и электромобилей на своем канале в YouTube, назвал "худший внедорожник" на дорогах, призвав потенциальных покупателей держаться от него подальше. По его словам, водители сообщают о серьезных проблемах с этой машиной, пишет Express.

Автоэксперт заявил, что Jeep Compass покупать не стоит

По мнению Скотти, Jeep Compass "недостаточно мощный" и "неудобный", и многие сталкиваются с серьезными проблемами с электрикой.

"Сегодня я расскажу о худшем внедорожнике, который ни в коем случае нельзя покупать с пробегом, — Jeep Compass. Полагаю, создатели Compass не знали, в каком направлении движутся", - сообщил Скотти.

Відео дня

Jeep Compass — компактный кроссовер SUV, впервые появившийся на дорогах в 2007 году и с тех пор претерпевший ряд обновлений.

"Им не хватало мощности, сиденья были неудобными, они издавали много шума. У них также были проблемы с электрикой. У меня были клиенты, которые ехали по дороге, и двигатель просто заглох. Так что, если вы ищете подержанный внедорожник, не покупайте Compass", — рассказал автомеханик.

В комментариях его многие поддержали.

Один из пользователей рассказал, что взял Jeep Compass на тест-драйв и был удивлен, каким тесным оказался салон, но на этом проблемы с машиной только начинались: "Двигатель заглох прямо посреди перекрестка! Я несколько раз пытался завести машину, но ничего! Даже продавец, сидевший рядом со мной, не знал, что делать".

"Мой Jeep Compass отлично работал до пробега в 35 000 миль (около 56 тысяч км) Теперь он сломался и не работает", — рассказал другой комментатор.

Jeep Compass Фото: Тарас Брязгунов

Но другие пользователи рассказали, что с их авто никаких проблем не возникало, так что с утверждением Скотти они не согласны.

"У меня Jeep Compass 2013 года, и он почти не ремонтировался", — написал один из них.

Новейшее третье поколение Jeep Compass было представлено ранее в 2025 году. Модель доступна в различных среднегибридных вариантах.

Напомним, ранее автомобильные эксперты составили рейтинг внедорожников, которые могут прослужить своим владельцам не менее 15 лет. В список вошли модели Honda, Toyota и Lexus, которые отличаются надежностью, безопасностью и минимальными затратами на обслуживание.

Также Фокус писал, что эксперты назвали четыре надежных и комфортных авто для пенсионеров: Honda CR-V, Toyota Camry, Toyota Prius и Lexus ES.