Жителя Одеси позбавили прав на 33 роки: юрист називає це рекордом для України

Приморський районний суд Одеси позбавив місцевого жителя водійських прав на понад 33 роки. Чоловік тричі попадався поліцейським "під кайфом" за кермом. Тепер він не зможе сісти за кермо до 2059 року.

Приводом для такого покарання стало водіння в стані наркотичного сп'яніння, передає "Думская". Тепер чоловік не зможе керувати транспортними засобами 33 роки 4 місяці і 20 днів.

Ще 15 серпня його зупинили в Місячному провулку. Патрульні одразу помітили, що в чоловіка — всі ознаки наркотичного сп'яніння: звужені зіниці, що не реагують на світло, тремор рук, блідість. Незважаючи на явні підозрілі ознаки, він відмовився проходити медобстеження.

За словами судді, підозрюваний уже двічі притягувався за аналогічні злочини: 11 і 16 червня цього року.

"Відповідно до ч. 3 ст. 30 КУпАП, якщо особа, позбавлена права керування, до закінчення строку цього стягнення вчиняє нове правопорушення, передбачене статтею 130, невідбута частина попереднього стягнення приєднується до нового", — ідеться в рішенні суду.

"Бонусом" до вердикту став і штраф 51 000 грн.

Юридичний експерт Олександр Іванов зазначив, що для Одеської області таке покарання є рекордним.

"Я такого ще ніколи не бачив. Зрозуміло, раз у нього були невідбуті попередні покарання, суддя вирішив підсумувати все, що передбачено ст. 30 КУпАП. При цьому загальний строк позбавлення права керування транспортним засобом може перевищувати гранично допустимий строк, передбачений частиною другою цієї статті", — сказав він.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, а за їх накопичення передбачено позбавлення водійського посвідчення. Крім того, законопроєкт передбачає збільшення штрафів за перевищення швидкості та зменшення дозволеної похибки з 20 до 10 км/год, як у більшості європейських країн.

Також повідомлялося, що за перші сім місяців 2025 року українські поліцейські склали понад 82 тисячі протоколів за керування транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.