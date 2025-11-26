Жителя Одессы лишили прав на 33 года: юрист называет это рекордом для Украины

Приморский районный суд Одессы лишил местного жителя водительских прав на более чем 33 года. Мужчина трижды попадался полицейским "под кайфом" за рулем. Теперь он не сможет сесть за руль до 2059 года.

Поводом для такого наказания стало вождение в состоянии наркотического опьянения, передает "Думская". Теперь мужчина не сможет управлять транспортными средствами 33 года 4 месяца и 20 дней.

Еще 15 августа его остановили в Лунном переулке. Патрульные сразу заметили, что у мужчины – все признаки наркотического опьянения: суженные зрачки, не реагирующие на свет, тремор рук, бледность. Несмотря на явные подозрительные признаки, он отказался проходить медосвидетельствование.

По словам судьи, подозреваемый уже дважды привлекался за аналогичные преступления: 11 и 16 июня этого года.

"Согласно ч. 3 ст. 30 КУоАП, если лицо, лишенное права управления, до истечения срока этого взыскания совершает новое правонарушение, предусмотренное статьей 130, неотбытая часть предварительного взыскания присоединяется к новому", – говорится в решении суда.

"Бонусом" к вердикту стал и штраф 51 000 грн.

Юридический эксперт Александр Иванов отметил, что для Одесской области такое наказание является рекордным.

"Я такого еще никогда не видел. Разумеется, раз у него были неотбытые предварительные наказания, судья решил подытожить все, что предусмотрено ст. 30 КУоАП. При этом общий срок лишения права вождения транспортного средства может превышать предельно допустимый срок, предусмотренный частью второй настоящей статьи", – сказал он.

Напомним, в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей, а за их накопление предусмотрено лишение водительского удостоверения. Кроме того, законопроект предусматривает увеличение штрафов за превышение скорости и уменьшение разрешенной погрешности с 20 до 10 км/ч, как в большинстве европейских стран.

Также сообщалось, что за первые семь месяцев 2025 года украинские полицейские составили более 82 тысяч протоколов за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.