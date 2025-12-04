У "Кабінеті водія" відновили дві онлайн-послуги: деталі

Забронювати номерні знаки на 15 днів і продовжити їх платне зберігання на період від 10 днів до місяця знову можна в "Кабінеті водія".

Така онлайн-послуга дуже зручна, коли громадянин планує лише реєстрацію транспортного засобу або бажає закріпити бажаний номер заздалегідь, повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Після оформлення бронювання номерні знаки чекатимуть на власника в обраному СЦ.

Продовження терміну платного зберігання номерних знаків

Якщо клієнт не встигає закріпити свої номерні знаки вчасно, він може подовжити термін їхнього зберігання, обравши один із варіантів:

зберігання на 10 днів — для короткої відстрочки отримання;

зберігання на 1 місяць — оптимальне рішення у випадках, коли обставини вимагають більше часу.

Обидві послуги доступні онлайн і оформляються в кілька кліків у "Кабінеті водія".

Як скористатися послугою

Авторизуватися в "Кабінеті водія" за допомогою ID.GOV.UA або "Дія.Підпис".

Виділити розділ, що стосується номерних знаків.

Вибрати відповідну операцію: бронювання або зберігання.

Підтвердити дію та оплатити послугу онлайн.

Алгоритм дій щодо продовження терміну зберігання номерів Фото: МВС України

Надання цих послуг було призупинено 28 жовтня у зв'язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України №795 "Про реалізацію першого етапу експериментального проєкту із запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів".

У вересні стало відомо, що поліція розробила законопроєкт, який посилюватиме відповідальність громадян за порушення правил дорожнього руху, зокрема за водіння в нетверезому стані.

Серед інших заходів, озвучених у законопроєкті, — посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів та інше.

Нагадаємо, українських водіїв у Польщі почнуть штрафувати на 22 800 гривень.

Також повідомлялося, що половина народних депутатів Верховної Ради мають прострочені штрафи за порушення ПДР.