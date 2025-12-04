В "Кабинете водителя" возобновили две онлайн-услуги: детали

Забронировать номерные знаки на 15 дней и продлить их платное хранение на период от 10 дней до месяца снова можно в "Кабинете водителя".

Такая онлайн-услуга очень удобна, когда гражданин планирует только регистрацию транспортного средства или желает закрепить желаемый номер заранее, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

После оформления бронирования номерные знаки будут ждать владельца в выбранном СЦ.

Продление срока платного хранения номерных знаков

Если клиент не успевает закрепить свои номерные знаки вовремя, он может продлить срок их хранения, выбрав один из вариантов:

хранение на 10 дней – для короткой отсрочки получения;

хранение на 1 месяц – оптимальное решение в случаях, когда обстоятельства требуют больше времени.

Обе услуги доступны онлайн и оформляются в несколько щелчков в "Кабинете водителя".

Как воспользоваться услугой

Авторизоваться в "Кабинете водителя" с помощью ID.GOV.UA или "Дія.Підпис".

Выделить раздел, касающийся номерных знаков.

Выбрать подходящую операцию: бронирование или хранение.

Подтвердить действие и оплатить услугу онлайн.

Алгоритм действий по продлению срока хранения номеров Фото: МВД Украины

Предоставление этих услуг было приостановлено 28 октября в связи с изменениями в постановлении Кабинета Министров Украины №795 "О реализации первого этапа экспериментального проекта по внедрению Единой государственной электронной системы разрешительных документов".

