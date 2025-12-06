Пильнуйте ретельно: ТОП 15 країн із найхитрішими таксистами

Послугами таксі користуються люди в усьому світі, і багато хто з них стикався з шахрайством з боку водіїв. Особливо часто жертвами обману стають туристи, які не завжди знають особливості місцевого життя, на чому не дуже чесні таксисти непогано наживаються.

Туристична страхова компанія AllClear проаналізувала понад 450 публікацій і 30 000 коментарів про шахрайство в таксі на Reddit, і визначила країни, де на таксистів скаржаться найбільше, пише The Independent.

Топ-15 країн, де таксисти найчастіше обманюють:

Туреччина (4224 коментарі в гілках Reddit, присвячених шахрайству в таксі); Індія — 2301 коментар; Таїланд — 2169 коментарів; В'єтнам — 1741 коментар; Єгипет — 1715 коментарів; Австралія — 1598 коментарів; Мексика — 1367 коментарів; Марокко — 1329 коментарів; США — 1283 коментарі; Канада — 995 коментарів; Франція — 957 коментарів; Колумбія — 924 коментарі; Філіппіни — 840 коментарів Італія — 832 коментарі; Норвегія — 799 коментарів.

Дослідження показало, що в майже третині всіх повідомлень про шахрайство таксистів згадується аеропорт.

Найпоширеніші види шахрайства:

Невмикання лічильника

У туристичних районах або пізно вночі мандрівники можуть зіткнутися з несподівано завищеними розцінками за короткі поїздки. Найчастіше це відбувається через те, що мандрівники сідають у таксі без лічильника або не вивчають місцеві тарифи перед поїздкою. Туристам рекомендують завжди уточнювати у водія фіксовану вартість проїзду перед посадкою або попросити включити лічильник.

Тим, хто сумнівається у вартості поїздки, краще ознайомитися з місцевими тарифами таксі, щоб спробувати розрахувати її заздалегідь.

Використання багажу для прискорення оплати

У жвавих районах деякі таксисти можуть покласти валізи і сумки пасажира в багажник, щоб прискорити ухвалення рішення, особливо якщо ви ще не домовилися про вартість проїзду.

"Якщо ви намагаєтеся зловити таксі в жвавому районі або стоїте в черзі біля аеропорту, постарайтеся зберігати спокій і тримайте одну руку при собі, поки перевіряєте вартість проїзду або запитуєте, чи можна скористатися лічильником", — йдеться в рекомендаціях.

Не дуже чесні таксисти знають чимало прийомів, як збити з пантелику закордонного гостя Фото: pexels.com

Проблеми з терміналом для оплати карткою

Водії таксі часто кажуть туристам, що їхній термінал оплати карткою зламаний. Це робиться для того, щоб змусити клієнта округлити суму, якщо у них немає здачі, або просто тому, що беруть за проїзд більше, ніж належить. Термінали оплати кредитними та дебетовими картками можуть ламатися або іноді не працювати за слабкого сигналу, але чесний водій має дозволити пасажиру підійти до найближчого банкомату, щоб зняти потрібну суму готівкою, якщо в нього немає здачі, і надати чек, навіть якщо йому платять готівкою.

Довгі об'їзди

Це — один із найпоширеніших видів шахрайства з таксистами, обговорюваних користувачами Reddit.

Щоб узяти з пасажира більше, водії обирають далекі об'їзди, уникають швидкісних доріг, пропускають повороти.

"Відстежуйте свій маршрут за допомогою GPS, щоб краще орієнтуватися і розуміти, де ви перебуваєте. Помилки трапляються, тому будьте ввічливі і просто запитайте водія, якщо вважаєте, що він поїхав не туди, згідно з вашою картою", — попереджають туристів.

Неофіційні стоянки таксі в аеропорту

Аеропорти можуть бути надзвичайно завантаженими місцями, особливо в зоні прильоту. Через підвищений попит саме в цей період поїздки багато людей часто стають жертвами шахраїв.

Щоб не бути обдуреним, потрібно заздалегідь вивчити аеропорт і з'ясувати, чи дозволені додатки для замовлення поїздок.

"Якщо дозволені, іноді буде стоянка, де ви зможете їх почекати. Якщо ні, спробуйте знайти офіційну стоянку таксі в аеропорту за вказівниками або запитайте у співробітника. І будьте обережні з людьми, які пропонують вам "пропустити чергу", підходячи до вас у черзі", — радять експерти.

