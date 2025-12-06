Смотрите в оба: ТОП-15 стран с самыми хитрыми таксистами

Услугами такси пользуются люди во всем мире, и многие из них сталкивались с мошенничеством со стороны водителей. Особенно часто жертвами обмана становятся туристы, которые не всегда знают особенности местной жизни, на чем не очень честные таксисты неплохо наживаются.

Туристическая страховая компания AllClear проанализировала более 450 публикаций и 30 000 комментариев о мошенничестве в такси на Reddit, и определила страны, где на таксистов жалуются больше всего, пишет The Independent.

Топ-15 стран, где таксисты чаще всего обманывают:

Турция (4224 комментария в ветках Reddit, посвященных мошенничеству в такси); Индия — 2301 комментарий; Таиланд — 2169 комментариев; Вьетнам — 1741 комментарий; Египет — 1715 комментариев; Австралия — 1598 комментариев; Мексика — 1367 комментариев; Марокко — 1329 комментариев; США — 1283 комментария; Канада — 995 комментариев; Франция — 957 комментариев; Колумбия — 924 комментария; Филиппины — 840 комментариев Италия — 832 комментария; Норвегия — 799 комментариев.

Исследование показало, что в почти трети всех сообщений о мошенничестве таксистов упоминается аэропорт.

Наиболее распространенные виды мошенничества:

Невключение счетчика

В туристических районах или поздно ночью путешественники могут столкнуться с неожиданно завышенными расценками за короткие поездки. Чаще всего это происходит из-за того, что путешественники садятся в такси без счетчика или не изучают местные тарифы перед поездкой. Туристам рекомендуют всегда уточнять у водителя фиксированную стоимость проезда перед посадкой или попросить включить счетчик.

Тем, кто сомневается в стоимости поездки, лучше ознакомиться с местными тарифами такси, чтобы попытаться рассчитать ее заранее.

Использование багажа для ускорения оплаты

В оживленных районах некоторые таксисты могут положить чемоданы и сумки пассажира в багажник, чтобы ускорить принятие решения, особенно если вы еще не договорились о стоимости проезда.

"Если вы пытаетесь поймать такси в оживленном районе или стоите в очереди у аэропорта, постарайтесь сохранять спокойствие и держите одну руку при себе, пока проверяете стоимость проезда или спрашиваете, можно ли воспользоваться счетчиком", – говорится в рекомендациях.

Проблемы с терминалом для оплаты картой

Водители такси часто говорят туристам, что их терминал оплаты картой сломан. Это делается для того, чтобы заставить клиента округлить сумму, если у них нет сдачи, или просто потому, что берут за проезд больше, чем положено. Терминалы оплаты кредитными и дебетовыми картами могут ломаться или иногда не работать при слабом сигнале, но честный водитель должен разрешить пассажиру подойти к ближайшему банкомату, чтобы снять нужную сумму наличными, если у него нет сдачи, и предоставить чек, даже если ему платят наличными.

Длинные объезды

Это – один из самых распространенных видов мошенничества с таксистами, обсуждаемых пользователями Reddit.

Чтобы взять с пассажира больше, водители выбирают дальне объезды, избегают скоростных дорог, пропускают повороты.

"Отслеживайте свой маршрут с помощью GPS, чтобы лучше ориентироваться и понимать, где вы находитесь. Ошибки случаются, поэтому будьте вежливы и просто спросите водителя, если считаете, что он поехал не туда, согласно вашей карте", – предупреждают туристов.

Неофициальные стоянки такси в аэропорту

Аэропорты могут быть чрезвычайно загруженными местами, особенно в зоне прилета. Из-за повышенного спроса именно в этот период поездки многие люди часто становятся жертвами мошенников.

Чтобы не быть обманутым, нужно заранее изучить аэропорт и выяснить, разрешены ли приложения для заказа поездок.

"Если разрешены, иногда будет стоянка, где вы сможете их подождать. Если нет, попробуйте найти официальную стоянку такси в аэропорту по указателям или спросите у сотрудника. И будьте осторожны с людьми, которые предлагают вам "пропустить очередь", подходя к вам в очереди", – советуют эксперты.

