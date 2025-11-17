Поддержите нас UA
Киевский таксист стал звездой сети, когда "спел" для блогера на камеру (видео)

шаманская сделала популярным таксиста
Киевский таксист стал популярен из-за видео блогерши | Фото: Instagram

Украинский блогер Алина Шаманская поделилась историей о неожиданном знакомстве с талантливым исполнителем, который работает водителем такси. Ее сообщение уже вызвало волну поддержки в соцсетях.

По словам Шаманской, все произошло по дороге с концерта Артема Пивоварова, когда она вместе с сыном ехала в такси. Во время разговора о музыке водитель предложил включить свою песню. Блогерша попросила разрешения снять его и опубликовать сторис.

После публикации реакция была мгновенной — директ взорвался сообщениями, а видео собрало 21 тысячу переходов. Подписчицы блогера писали, что давно ждали украиноязычного артиста в таком жанре, и призвали поддержать исполнителя Сергея, известного в сети как vzamute.

Шаманская обратилась к аудитории с просьбой помочь таланту.

"Просто так, потому что мы украинцы!" — написала она и предложила сделать репост, чтобы мотивировать музыканта выпустить свои демоверсии.

История стремительно набирает популярность в соцсетях, а имя молодого певца уже обсуждает полстраны.

