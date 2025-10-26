Пела в хоре Веревки: уборщица тетя Оля, поразившая всех пением, уволилась с работы

Женщина, которая работала в Октябрьском дворце в Киеве, случайно стала звездой сети. Ее голос услышала одна из посетительниц культурного центра, которая "просто пошла на голос". Эта история разошлась по социальным сетям, вызвав большой резонанс.

Украинка Алена Горецкая после этого случая отыскала тетю Олю, хотя, по ее словам, это было очень нелегко сделать. Во время личной встречи женщины пообщались и ответили на самые частые вопросы от зрителей. Фокус обратил внимание на эту историю.

"Я просто шла на голос, потому что заблудилась во дворце, и тут такой голос, до муравьев", — говорится в описании к видео, которое залетело в тренды.

Тетя Оля поразила сеть своим пением

После того как об этой истории написал Фокус, ряд других сайтов обратили внимание на невероятный голос талантливой женщины.

Вынуждена работать после смерти мужа

"Мне 65 лет. Зовут Ольга... Семья как семья. Муж умер. Прожили вместе 16 лет... Как-то ехала яв театр, а он работал в тексте. Говорит: "О, еще кто-то ездит в театры". Я говорю: "Я езжу, мне очень интересно". Муж добрый был, хороший. Ребенка родила. Когда он умер, сердце... Нужно было зарабатывать деньги", — рассказывает женщина, которая долгое время убирала в сети фастфудов.

Пела в хоре Веревки

Тетя Оля говорит, что ее в свое время приняли в хор Веревки. На то время ей было всего 20 лет.

Тетя Оля говорит, что ее в свое время приняли в хор Веревки Фото: TikTok

"Я очень хотела попасть в этот хор, потому что любили народное пение. Сейчас также люблю. Но народное пение, когда актер имеет октаву диапазона. Большие певицы, как Раиса Кириченко, там больше, а простые... Октава уже много. После этого я поступила в Институт культуры, начала петь академическим голосом. Слушала радио, и хотела петь, как по радио", — добавляет она.

Увольнение с работы

Комментируя вопрос, почему она уволилась с работы в Октябрьском дворце, женщина ответила: "Просто уволилась. Другая работа у меня была, больше она мне нравится".

История уборщицы тети Оли

Ольга говорит, что "не все так просто, как думают люди". Уборщицей она работала четыре года, а раньше у нее была творческая работа.

