Украинка переехала из города в "село в Карпатах", но не учла один нюанс (фото)

Девушка, которую зовут Виктория, переехала из города в горную местность, чтобы отдохнуть от суеты и проводить больше времени на природе. Однако местные жители обиделись на нее из-за досадной ошибки.

Блогерша записала короткий ролик в TikTok, где рассказала о своем решении переехать в город Рахов, что на Закарпатье. В своем ролике она случайно назвала населенный пункт "селом", чем оскорбила местных жителей. Фокус обратил внимание на ее историю.

"Мама я в Рахове, или зачем я переехала в село на Закарпатье? Если честно в детстве я бы точно [удивилась бы], что после 30 мне захочется жить в селе, но так сложилось, что в какой-то момент меня начало манить в горы. Львова уже было недостаточно. После двух лет жизни в городе льва мне захотелось сельского вайба", — рассказывает автор.

Переезд в Карпаты

Виктория утверждает, что начала исследовать Закарпатье с Ясиня. Ясиня мне уже знакомо, ведь когда-то я жила на Драгобрате. Но, как оказалось, кроме развитой инфраструктуры, здесь не очень удобно долгосрочно арендовать жилье. Местные только сдают жилье посуточно", — добавляет туристка.

Відео дня

Девушка утверждает, что ей понравились заведения и природа, но она решила двигаться дальше.

Что пишут люди?

В комментариях зрители сделали замечание, что Рахов — это не "село", как утверждала автор видео, а город.

"Рахов не село!" — прокомментировал один из зрителей;

Другая добавила: "Тоже хотим там жить, едем через неделю, только это город, а не село";

"Мечта жить в Рахове", — отметила следующая пользовательница.

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Если я этим кого-то обидела, то извиняюсь ... Я выбрала этот город для временного проживания, потому что мне очень нравится, как здесь сочетается природа и цивилизация. С другой стороны, в Рахове есть все сетевые магазины, есть кафе, ресторан. Ну и, конечно же, большое количество разнообразных отелей", — пояснила Виктория.

Ее видео собрало почти 40 тысяч просмотров, немало комментариев, лайков, репостов и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Менеджер по продаже недвижимости Марьян Веркалец показал в TikTok необычное предложение — старый дом в сердце Карпат. Его можно приобрести за 10 тысяч долларов.

Анна и ее папа Игорь восстанавливают старые домики в селе Липляво в Черкасской области. В них даже можно остановиться на время, чтобы почувствовать себя, будто у бабушки дома.

Риэлтор из Белой Церкви, которого зовут Андрей, развеселил сеть своей экскурсией домом в селе Чмыровка на Киевщине. Мужчина сделал небольшой обзор, обратив внимание на все преимущества жилья, однако зрителей заинтересовали другие детали.