Українка переїхала з міста у "село в Карпатах", але не врахувала один нюанс (фото)

Дівчина, яку звуть Вікторія, переїхала з міста в гірську місцевість, аби відпочити від метушні й проводити більше часу на природі. Однак місцеві жителі образились на неї через прикру помилку.

Блогерка записала короткий ролик у TikTok, де розповіла про своє рішення переїхати у місто Рахів, що на Закарпатті. В своєму ролику вона випадково назвала населений пункт "селом", чим образила місцевих жителів. Фокус звернув увагу на її історію.

"Мама я в Рахові, або нахіба я переїхала в село на Закарпатті? Якщо чесно у дитинстві я б точно [здивувалася б], що після 30 мені захочеться жити у селі, але так склалося, що в якийсь момент мене почало манити до гір. Львова уже було недостатньо. Після двох років життя у місті лева мені захотілося сільського вайбу", — розповідає авторка.

Переїзд у Карпати

Вікторія стверджує, що почала досліджувати Закарпатті з Ясіня. Ясіня мені вже знайоме, адже колись я жила на Драгобраті. Але, як виявилося, окрім розвиненої інфраструктури, тут не дуже зручно довгостроково орендувати житло. Місцеві лише здають житло подобово", — додає туристка.

Дівчина стверджує, що їй сподобались заклади і природа, але вона вирішила рухатися далі.

Що пишуть люди?

У коментарях глядачі зробили зауваження, що Рахів — це не "село", як стверджувала авторка відео, а місто.

"Рахів не село!" — прокоментував один з глядачів;

Інша додала: "Теж хочемо там жити, їдемо через тиждень, тільки це місто, а не село";

"Мрія жити в Рахові", — зауважила наступна користувачка.

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Якщо я цим когось образила, то вибачаюсь… Я обрала це місто для тимчасового проживання, бо мені дуже подобається, як тут поєднується природа та цивілізація. З іншого боку, в Рахові є всі мережеві магазини, є кав’ярні, ресторан. Ну і, звісно ж, велика кількість різноманітних готелів", — пояснила Вікторія.

Її відео зібрало майже 40 тисяч переглядів, чимало коментарів, вподобайок, репостів та інших реакцій.

