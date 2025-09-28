Українець продає будинок у селі Чмирівка: чому з нього сміється весь інтернет (фото)
Рієлтор з Білої Церкви, якого звуть Андрій, розвеселив мережу своєю екскурсією будинком в селі Чмирівка на Київщині. Чоловік зробив невеличкий огляд, звернувши увагу на всі переваги житла, однак глядачів зацікавили інші деталі.
Андрій представляє себе як фахівця з купівлі-продажу, а також оренди будинків та квартир. На своїй сторінці у TikTok він опублікував всього три відео, кожне з яких стало популярним. Втім, найбільше увагу користувачів мережі привернув ролик про будинок в селі. Про що там йдеться, дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.
"Продається будинок. Село Чмирівка — це десь 15 кілометрів від Білої Церкви. Двоповерховий. У будинок заведений газ. Дивимося справа є хороший заїзд для машини. Тут гараж оглядовою ямою. Тут комора. Тут літня кухня, в яку заведений газ. Є місце для дров. З виходом до річки", — розповідає чоловік за кадром.
Екскурсія територією
Далі автор показує територію довкола — загалом 18 "соток" землі. Серед іншого — кам’яний погріб та інші господарські споруди. Посаджені фруктові дерева: груші, черешні, яблука, а також кущі шовковиці, горіхи, сосни.
"Природа супер, наче в Карпатах десь. Сусіди тихі та спокійні. Можна зробити вихід до річки та окремий пляж, кладку чи мостика облаштувати і ловити рибу", — підсумовує Андрій.
Історія села Чмирівка
У коментарях один з глядачів навів "історичну довідку" про село, однак не зрозуміло, наскільки вона достовірна: "Село Чмирівка почало розбудовуватися приблизно у 1810 році. Першим його мешканцем був Іван Чмирь — представник українського козацького роду, прізвище якого було поширене серед козаків, зокрема запорозьких. Слово "чмирь" походить від тюркських мов і означає "дужий", "коренастий", "плотний". Іван Чмирь був грамотним чоловіком, читав священні книги, грав на гуслях і переповідав билини, на чому заробляв. На його честь і назвали поселення Чмирівкою. Коли село почало розростатися, Іван Чмирь був поважною людиною, тому й назва села пов’язана з його іменем".
Критика від глядачів
Інші глядачі почали жартувати: "Чмирівка, а жителів як називають?", "Дім гарний, але тут пів ціни потрібно скидати тільки через назву села", "Я безплатно не буду там жити, навіть якщо доплатиш".
Багато хто цікавився, яка вартість будинку. Одному з коментаторів автор відповів — $57 тисяч. Це викликало обурення та подив у багатьох учасників обговорення. "Судячи з ціни, Чмирівка знаходиться десь в Італії", — іронізує один з користувачів.
У наступному відео Андрій провів екскурсію безпосередньо в самому будинку, продемонструвавши кімнати.
Сільські хати
