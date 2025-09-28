Українець продає будинок у селі Чмирівка: чому з нього сміється весь інтернет (фото)

Рієлтор з Білої Церкви, якого звуть Андрій, розвеселив мережу своєю екскурсією будинком в селі Чмирівка на Київщині. Чоловік зробив невеличкий огляд, звернувши увагу на всі переваги житла, однак глядачів зацікавили інші деталі.

Андрій представляє себе як фахівця з купівлі-продажу, а також оренди будинків та квартир. На своїй сторінці у TikTok він опублікував всього три відео, кожне з яких стало популярним. Втім, найбільше увагу користувачів мережі привернув ролик про будинок в селі. Про що там йдеться, дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Продається будинок. Село Чмирівка — це десь 15 кілометрів від Білої Церкви. Двоповерховий. У будинок заведений газ. Дивимося справа є хороший заїзд для машини. Тут гараж оглядовою ямою. Тут комора. Тут літня кухня, в яку заведений газ. Є місце для дров. З виходом до річки", — розповідає чоловік за кадром.

Екскурсія територією

Далі автор показує територію довкола — загалом 18 "соток" землі. Серед іншого — кам’яний погріб та інші господарські споруди. Посаджені фруктові дерева: груші, черешні, яблука, а також кущі шовковиці, горіхи, сосни.

"Природа супер, наче в Карпатах десь. Сусіди тихі та спокійні. Можна зробити вихід до річки та окремий пляж, кладку чи мостика облаштувати і ловити рибу", — підсумовує Андрій.

Історія села Чмирівка

У коментарях один з глядачів навів "історичну довідку" про село, однак не зрозуміло, наскільки вона достовірна: "Село Чмирівка почало розбудовуватися приблизно у 1810 році. Першим його мешканцем був Іван Чмирь — представник українського козацького роду, прізвище якого було поширене серед козаків, зокрема запорозьких. Слово "чмирь" походить від тюркських мов і означає "дужий", "коренастий", "плотний". Іван Чмирь був грамотним чоловіком, читав священні книги, грав на гуслях і переповідав билини, на чому заробляв. На його честь і назвали поселення Чмирівкою. Коли село почало розростатися, Іван Чмирь був поважною людиною, тому й назва села пов’язана з його іменем".

Двір та господарські споруди Фото: TikTok Двір та господарські споруди Фото: TikTok

Критика від глядачів

Інші глядачі почали жартувати: "Чмирівка, а жителів як називають?", "Дім гарний, але тут пів ціни потрібно скидати тільки через назву села", "Я безплатно не буду там жити, навіть якщо доплатиш".

Разом з будинком продається 18 "соток" землі Фото: TikTok Разом з будинком продається 18 "соток" землі Фото: TikTok

Багато хто цікавився, яка вартість будинку. Одному з коментаторів автор відповів — $57 тисяч. Це викликало обурення та подив у багатьох учасників обговорення. "Судячи з ціни, Чмирівка знаходиться десь в Італії", — іронізує один з користувачів.

У наступному відео Андрій провів екскурсію безпосередньо в самому будинку, продемонструвавши кімнати.

Сільські хати

