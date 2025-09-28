Украинец продает дом в селе Чмыровка: почему с него смеется весь интернет (фото)

Риэлтор из Белой Церкви, которого зовут Андрей, развеселил сеть своей экскурсией домом в селе Чмыровка на Киевщине. Мужчина сделал небольшой обзор, обратив внимание на все преимущества жилья, однако зрителей заинтересовали другие детали.

Андрей представляет себя как специалиста по купле-продаже, а также аренде домов и квартир. На своей странице в TikTok он опубликовал всего три видео, каждое из которых стало популярным. Впрочем, больше всего внимание пользователей сети привлек ролик о доме в селе. О чем там идет речь, узнавайте в материале Фокуса.

"Продается дом. Село Чмыровка — это где-то 15 километров от Белой Церкви. Двухэтажный. В дом заведен газ. Смотрим справа есть хороший заезд для машины. Здесь гараж со смотровой ямой. Здесь кладовая. Здесь летняя кухня, в которую заведен газ. Есть место для дров. С выходом к реке", — рассказывает мужчина за кадром.

Экскурсия по территории

Далее автор показывает территорию вокруг — всего 18 "соток" земли. Среди прочего — каменный погреб и другие хозяйственные постройки. Посажены фруктовые деревья: груши, черешни, яблоки, а также кусты шелковицы, орехи, сосны.

"Природа супер, как будто в Карпатах где-то. Соседи тихие и спокойные. Можно сделать выход к реке и отдельный пляж, кладку или мостик обустроить и ловить рыбу", — заключает Андрей.

История села Чмыровка

В комментариях один из зрителей привел "историческую справку" о селе, однако не понятно, насколько она правдива: "Село Чмыровка начало развиваться примерно в 1810 году. Первым его жителем был Иван Чмырь — представитель украинского казацкого рода, фамилия которого была распространена среди казаков, в частности запорожских. Слово "чмырь" происходит от тюркских языков и означает "сильный", "коренастый", "плотный". Иван Чмырь был грамотным человеком, читал священные книги, играл на гуслях и пересказывал былины, на чем зарабатывал. В его честь и назвали поселение Чмыровкой. Когда село начало разрастаться, Иван Чмырь был уважаемым человеком, поэтому и название села связано с его именем".

Двор и хозяйственные постройки Фото: TikTok Двор и хозяйственные постройки Фото: TikTok

Критика от зрителей

Другие зрители начали шутить: "Чмыровка, а жителей как называют?", "Дом хороший, но здесь полцены нужно сбрасывать только из-за названия села", "Я бесплатно не буду там жить, даже если доплатишь".

Вместе с домом продается 18 "соток" земли Фото: TikTok Вместе с домом продается 18 "соток" земли Фото: TikTok

Многие интересовались, какая стоимость дома. Одному из комментаторов автор ответил — $57 тысяч. Это вызвало возмущение и недоумение у многих участников обсуждения. "Судя по цене, Чмыровка находится где-то в Италии", — иронизирует один из пользователей.

В следующем видео Андрей провел экскурсию непосредственно в самом доме, продемонстрировав комнаты.

Деревенские дома

