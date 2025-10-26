Співала у хорі Верьовки: прибиральниця тьотя Оля, яка вразила усіх співом, звільнилась з роботи

Жінка, яка працювала в Жовтневому палаці у Києві, випадково стала зіркою мережі. Її голос почула одна з відвідувачок культурного центру, яка "просто пішла на голос". Ця історія розійшлась соціальними мережами, викликавши неабиякий резонанс.

Українка Альона Горецька після цього випадку відшукала тьотю Олю, хоча, за її словами, це було дуже нелегко зробити. Під час особистої зустрічі жінки поспілкувались та відповіли на найчастіші запитання від глядачів. Фокус звернув увагу на цю історію.

"Я просто йшла на голос, тому що заблукала в Палаці, і тут такий голос, до мурах", — йдеться в описі до відео, яке залетіло в тренди.

Тьотя Оля вразала мережу своїм співом

Після того як про цю історію написав Фокус, низка інших сайтів звернули увагу на неймовірний голос талановитої жінки.

Змушена працювати після смерті чоловіка

"Мені 65 років. Звати Ольга… Сім’я як сім’я. Чоловік помер. Прожили разом 16 років… Якось їхала яв театр, а він працював тексті. Каже: "О, ще хтось їздить у театри". Кажу: "Я їжджу, мені дуже цікаво". Чоловік добрий був, хороший. Дитину народила. Коли він помер, серце… Потрібно було заробляти гроші", — розповідає жінка, яка довгий час прибирала у мережі фастфудів.

Співала у хорі Верьовки

Тітка Оля каже, що її свого часу прийняли у хор Верьовки. На той час їй було лише 20 років.

"Я дуже хотіла потрапити у цей хор, бо любили народний спів. Зараз також люблю. Але народний спів, коли актор має октаву діапазону. Великі співачки, як Раїса Кириченко, там більше, а прості… Октава вже багато. Після цього я вступила в Інститут культури, почала співати академічним голосом. Слухала радіо, і хотіла співати, як по радіо", — додає вона.

Звільнення з роботи

Коментуючи запитання, чому вона звільнилася з роботи у Жовтневому палаці, жінка відповіла: "Просто звільнилася. Інша робота в мене була, більше вона мені подобається".

Історія прибиральниці тьоті Олі

Пані Ольга каже, що "не все так просто, як думають люди". Прибиральницею вона працювала чотири роки, а раніше у неї була творча робота.

