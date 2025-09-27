Син військового: українка розказала, як гість на її весіллі вкрав конверти з грошима

Віталіна Горбова з Києва розповіла неприємну історію, як гість на весіллі прибрав до рук конверти з грошима. Цей досвід став для неї гірким розчаруванням. Своїми думками дівчина поділилась у соціальних мережах.

Українка зазначила, що цей випадок стався ще пів року тому, однак публічно поділитися подробицями вона наважилась тільки зараз — і спеціально придбала блогерський мікрофон. Хто саме виявився крадієм, — читайте в публікації Фокусу.

"Весілля було невеликим — всього 40 гостей. Ми ввели таку функцію, як "+1", тобто кожен гість міг привести з собою другу половинку. Тут один момент… Може, хтось з вас мене зрозуміє. Є такі родичі — вони й не дуже далекі, але ви не підтримуєте з ними жодного зв’язку, не спілкується. Вони десь там є — і все. Так-от у мене є такий двоюрідний брат. Вирішила зробити добрий жест, запросивши його на весілля. Він мав прийти зі своєю дівчиною, але в останній момент щось змінилося", — розповідає Віталіна у кадрі.

Незваний гість на весіллі

За її словами, двоюрідний брат захотів прийти разом з другом, щоб місце не пропадало. Вона була не проти. Як потім з’ясувалось, це була фатальна помилка. У день весілля, коли наречені біля фонтанів розрізали торт, хтось вкрав конверт з грошима.

"Влад, друг мого родича, залишився в залі, де були конверти з грошима. Спойлер — він не посоромився офіціантів та людей, які залишилися в залі", — згадує той прикрий випадок наречена.

Наречених обікрали на весілля Фото: Instagram

Порозмовлявши з адміністрацією готелю, на території якого проходило весілля, парі надали записи з камер зовнішнього спостереження. Завдяки цьому вдалось дізнатися правду.

Ще один обман

Щоб не псувати собі настрій, вони вирішили не писати заяву в поліцію, а спробувати розібратися між собою. Вони знайшли батька хлопця, як виявилось, військового, щоб той вплинув на свого сина, але врешті-решт їх знову обманули, так і не повернувши усю суму.

