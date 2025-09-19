Галкін заспівав "Цей сон" і пісню росіянина, який підтримує війну проти України (відео)

Російський артист Максим Галкін виконав хіт Степана Гіги "Цей сон" на весіллі в Чорногорії. Гостя заходу показала, як співала разом з росіянином.

Українка поділилася відео з весілля у своєму TikTok. Втім, її розкритикували через співи з росіянином.

Максим Галкін переспівав "Цей сон"

"Мій сон при температурі 40", — написала дівчина.

На відео видно, як Галкін виконує знамениту композицію Степана Гіги, а гості йому підспівують.

У коментарях до ролика українці розкритикували таку "колаборацію":

"Мені соромно, що ці люди жили зі мною в одній країні".

"Комплекс меншовартості у деяких українців назавжди".

"Поскакала б ти в Україні…? Навряд чи…".

На останній коментар одна українка відповіла: "А до чого ваш коментар? Що ви хотіли цим сказати? Ми в Україні, в 40 км від бойових дій, кожен день і ніч шахіди літають, але ми так само співаємо і радіємо життю".

"Чесно, нудить вже від одноманітності цих наративів пропагандистських. Людина собі поховала карʼєру і життя на батьківщині заради совісті, а їм все мало", — написав ще один користувач мережі.

Судячи зі сторіс авторки відео, Галкін співав й інші українські пісні. Не обійшлося і без російських композицій. Зокрема, Галкін виконував "Комарово" Ігоря Скляра, який відкрито підтримав війну РФ проти України у 2022 році та навіть заявляв про бажання вирушити на фронт вбивати українців. Він внесений до бази "Миротворець" з 2016 року.

Галкін заспівав "Комарово" Фото: Instagram

Саме весілля Галкін також вів російською.

