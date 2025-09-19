Галкін заспівав "Цей сон" і пісню росіянина, який підтримує війну проти України (відео)
Російський артист Максим Галкін виконав хіт Степана Гіги "Цей сон" на весіллі в Чорногорії. Гостя заходу показала, як співала разом з росіянином.
Українка поділилася відео з весілля у своєму TikTok. Втім, її розкритикували через співи з росіянином.
"Мій сон при температурі 40", — написала дівчина.
На відео видно, як Галкін виконує знамениту композицію Степана Гіги, а гості йому підспівують.
У коментарях до ролика українці розкритикували таку "колаборацію":
- "Мені соромно, що ці люди жили зі мною в одній країні".
- "Комплекс меншовартості у деяких українців назавжди".
- "Поскакала б ти в Україні…? Навряд чи…".
На останній коментар одна українка відповіла: "А до чого ваш коментар? Що ви хотіли цим сказати? Ми в Україні, в 40 км від бойових дій, кожен день і ніч шахіди літають, але ми так само співаємо і радіємо життю".
"Чесно, нудить вже від одноманітності цих наративів пропагандистських. Людина собі поховала карʼєру і життя на батьківщині заради совісті, а їм все мало", — написав ще один користувач мережі.
Судячи зі сторіс авторки відео, Галкін співав й інші українські пісні. Не обійшлося і без російських композицій. Зокрема, Галкін виконував "Комарово" Ігоря Скляра, який відкрито підтримав війну РФ проти України у 2022 році та навіть заявляв про бажання вирушити на фронт вбивати українців. Він внесений до бази "Миротворець" з 2016 року.
Саме весілля Галкін також вів російською.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Максим Галкін показав у соціальних мережах нові фото Алли Пугачової та дітей.
- Галкін вийшов на звʼязок після аварії, у якій пошкодив руку в Юрмалі.
Крім того, російський адвокат Олександр Трещев подав до суду на співачку Аллу Пугачову позов на півтора мільярда рублів після її інтервʼю.