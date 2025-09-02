Максим Галкін здивував людей новими фото Пугачової, де вона виглядає дуже молодо

Максим Галкін поширив у соціальних мережах нові фото Алли Пугачової та дітей. Багатьох користувачів здивував чудовий вигляд 76-річної співачки, однак дехто запідозрив на світлинах фотошоп.

Російський гуморист Максим Галкін опублікував нові сімейні фото. На своїй сторінці в Instagram він поділився цілою добіркою знімків зі своєю дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, і дітьми.

Фото не мають ніяких підписів, лише смайлики, і зазначено локацію: Рига, що у Латвії.

Фото: Максим Галкін/Instagram Фото: Максим Галкін/Instagram Фото: Максим Галкін/Instagram

У коментарях люди поділилися своїми враженнями щодо фото:

"Ви випромінюєте щастя! Які всі красиві та радісні!"

"Це найкрасивіша сім’я"

"Супер! Такі всі гарні і рідні"

Дехто підмітив те, що Алла Пугачова на фото виглядає дуже молодо:

"Ось Ви, Максим, геніальний, всі беруть собі жінок, які з роками старіють, а ви взяли собі старшу жінку, яка з роками молодшає".

Алла Пугачова Фото: Максим Галкін/Instagram

Серед коментаторів були і ті, хто написав, що Алла Борисівна "відфотошоплена 76-річна жінка похилого віку".

Зазначимо, що Максим Галкін і Алла Пугачова одружилися у 2011 році. Вони виховують двійнят — Лізу та Гаррі. Діти з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству. Наразі родина проживає в Ізраїлі. Вони покинули Росію через позицію Галкіна щодо війни в Україні.

