Максим Галкин удивил людей новыми фото Пугачевой, где она выглядит очень молодо
Максим Галкин распространил в социальных сетях новые фото Аллы Пугачевой и детей. Многих пользователей поразил прекрасный вид 76-летней певицы, однако некоторые заподозрили на фотографиях фотошоп.
Российский юморист Максим Галкин опубликовал новые семейные фото. На своей странице в Instagram он поделился целой подборкой снимков со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми.
Фото не имеют никаких подписей, только смайлики, и указана локация: Рига, что в Латвии.
В комментариях люди поделились своими впечатлениями относительно фото:
- "Вы излучаете счастье! Какие все красивые и радостные!"
- "Это самая красивая семья"
- "Супер! Такие красивые и родные"
Некоторые подметили то, что Алла Пугачева на фото выглядит очень молодо:
"Вот Вы, Максим, гениальный, все берут себе женщин, которые с годами стареют, а вы взяли себе старшую женщину, которая с годами молодеет".
Среди комментаторов были и те, кто написал, что Алла Борисовна "отфотошопленная 76-летняя пожилая женщина".
Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Они воспитывают двойняшек — Лизу и Гарри. Дети появились на свет благодаря суррогатному материнству. Сейчас семья проживает в Израиле. Они покинули Россию из-за позиции Галкина относительно войны в Украине.
