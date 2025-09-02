Максим Галкин удивил людей новыми фото Пугачевой, где она выглядит очень молодо

Максим Галкин распространил в социальных сетях новые фото Аллы Пугачевой и детей. Многих пользователей поразил прекрасный вид 76-летней певицы, однако некоторые заподозрили на фотографиях фотошоп.

Related video

Российский юморист Максим Галкин опубликовал новые семейные фото. На своей странице в Instagram он поделился целой подборкой снимков со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми.

Фото не имеют никаких подписей, только смайлики, и указана локация: Рига, что в Латвии.

Фото: Максим Галкин/Instagram Фото: Максим Галкин/Instagram Фото: Максим Галкин/Instagram

В комментариях люди поделились своими впечатлениями относительно фото:

"Вы излучаете счастье! Какие все красивые и радостные!"

"Это самая красивая семья"

"Супер! Такие красивые и родные"

Некоторые подметили то, что Алла Пугачева на фото выглядит очень молодо:

"Вот Вы, Максим, гениальный, все берут себе женщин, которые с годами стареют, а вы взяли себе старшую женщину, которая с годами молодеет".

Алла Пугачева Фото: Максим Галкин/Instagram

Среди комментаторов были и те, кто написал, что Алла Борисовна "отфотошопленная 76-летняя пожилая женщина".

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году. Они воспитывают двойняшек — Лизу и Гарри. Дети появились на свет благодаря суррогатному материнству. Сейчас семья проживает в Израиле. Они покинули Россию из-за позиции Галкина относительно войны в Украине.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, 76-летняя Алла Пугачева "засветилась" на пляже.