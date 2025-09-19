Галкин спел "Цей сон" и песню россиянина, поддерживающего войну против Украины (видео)

Российский артист Максим Галкин исполнил хит Степана Гиги "Цей сон" на свадьбе в Черногории. Гостья мероприятия показала, как пела вместе с россиянином.

Украинка поделилась видео со свадьбы в своем TikTok. Впрочем, ее раскритиковали из-за пения с россиянином.

Максим Галкин перепел "Цей сон"

"Мой сон при температуре 40", — написала девушка.

На видео видно, как Галкин исполняет знаменитую композицию Степана Гиги, а гости ему подпевают.

В комментариях к ролику украинцы раскритиковали такую "коллаборацию":

"Мне стыдно, что эти люди жили со мной в одной стране".

"Комплекс неполноценности у некоторых украинцев навсегда".

"Поскакала бы ты в Украине...? Вряд ли...".

На последний комментарий одна украинка ответила: "А к чему ваш комментарий? Что вы хотели этим сказать? Мы в Украине, в 40 км от боевых действий, каждый день и ночь шахиды летают, но мы так же поем и радуемся жизни".

"Честно, тошнит уже от однообразия этих нарративов пропагандистских. Человек себе похоронил карьеру и жизнь на родине ради совести, а им все мало", — написал еще один пользователь сети.

Судя по сторис авторки видео, Галкин пел и другие украинские песни. Не обошлось и без российских композиций. В частности, Галкин исполнял "Комарово" Игоря Скляра, который открыто поддержал войну РФ против Украины в 2022 году и даже заявлял о желании отправиться на фронт убивать украинцев. Он внесен в базу "Миротворец" с 2016 года.

Галкин спел "Комарово" Фото: Instagram

Саму свадьбу Галкин также вел на русском.

