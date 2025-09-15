Назвала порядочным человеком: с Пугачевой требуют 1,5 млрд рублей после ее большого интервью

Российский адвокат Александр Трещев подал в суд на певицу Аллу Пугачеву иск на полтора миллиарда рублей. Он усмотрел оскорбление участников так называемой "СВО" в ее интервью Катерине Гордеевой.

Таким образом он хочет наказать Примадонну российской эстрады за то, что та в интервью Катерине Гордеевой назвала первого президента Ичкерии Джохара Дудаева "порядочным, интеллигентным и красивым человеком", а его жену — "талантливой и сильной личностью", сообщает Telegram-канал SHOT. Она также извинилась за то, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Дудаев был жив.

Слова Пугачевой в шоу "Скажи Гордеевой" вызвали широкий общественный резонанс, как и все интервью в целом, поскольку певица давно не появлялась на публике. Программа собрала свыше 16 миллионов просмотров и обсуждается активно уже несколько дней.

Алла Пугачева извинилась перед женой Джохара Дудаева

Трещев считает, что своими словами про Дудаева Пугачева оскорбила не только лично его, но и всех "ветеранов боевых действий". В иске он потребовал взыскать 1,5 миллиарда рублей, уточнив, что в случае удовлетворения иска намерен перечислить все средства на помощь ветеранам, оставив себе символическую сумму в 1 рубль.

Отметим, что это не первый подобный иск этого человека. После скандальной вечеринки Насти Ивлеевой он намеревался так же отсудить у нее миллиард.

Интервью Пугачевой вызвало широкий общественный отклик не только из-за ее слов о Дудаеве, но и из-за жесткой критики политической ситуации в РФ. Артистка подчеркнула, что не хочет "заканчивать жизнь при сталинизме", отметив, что времена Сталина были для нее периодом запретов и страха.

Говоря о российской агрессии против Украины, певица заявила, что эта война не нужна никому, особенно когда речь идет о войне "с братьями".

Примадонна подтвердила свою антивоенную позицию

Пугачева также отметила, что решимость открыто высказываться, несмотря на угрозы, связана с ее убеждением: "Совесть дороже славы и роскоши".

Эти слова стали одним из самых цитируемых фрагментов интервью, укрепив образ певицы как человека, готового говорить открыто, даже рискуя репутацией и безопасностью.

Терещев – не единственный, кто резко отреагировал на слова Пугачевой. Ранее политтехнолог Алексей Ярошенко заявил, что высказывания певицы, покинувшей РФ, можно трактовать как "оправдание терроризма" и что в ее действиях есть состав уголовного преступления.

"На протяжении всего интервью Пугачева сокрушается, что "в России запрещена альтернативная точка зрения". По ее логике, если бы всех выслушали, то точно решили бы, что нельзя начинать "СВО". Получается, певица и комик берут на себя право определять, когда войну начинать, а когда нет", – написал Ярошенко, который активно поддерживает политику Путина и оправдывает вторжение РФ в Украину.

Политехнолог Алексей Ярошенко резко ответил на интервью Аллы Пугачевой Фото: Скриншот

Пугачева призналась, что когда-то поддерживала Владимира Путина и верила его обещаниям, в частности относительно отношений с Украиной.

Алла Пугачева также подробно объяснила, почему она уехала из России. Артистка призналась, что сначала выехала на лечение в Израиль, однако окончательно покинуть страну решила после политического давления и преследования ее семьи.

