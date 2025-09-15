Назвала порядною людиною: з Пугачової вимагають 1,5 млрд рублів після її великого інтерв'ю

Російський адвокат Олександр Трещев подав до суду на співачку Аллу Пугачову позов на півтора мільярда рублів. Він угледів образу учасників так званої "СВО" в її інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

У такий спосіб він хоче покарати Примадонну російської естради за те, що та в інтерв'ю Катерині Гордєєвій назвала першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва "порядною, інтелігентною і красивою людиною", а його дружину — "талановитою і сильною особистістю", повідомляє Telegram-канал SHOT. Вона також вибачилася за те, що не змогла нічого зробити для того, щоб Дудаєв був живий.

Слова Пугачової в шоу "Скажи Гордєєвій" викликали широкий суспільний резонанс, як і все інтерв'ю загалом, оскільки співачка давно не з'являлася на публіці. Програма зібрала понад 16 мільйонів переглядів і обговорюється активно вже кілька днів.

Алла Пугачова вибачилася перед дружиною Джохара Дудаєва

Трещев вважає, що своїми словами про Дудаєва Пугачова образила не тільки особисто його, а й усіх "ветеранів бойових дій". У позові він зажадав стягнути 1,5 мільярда рублів, уточнивши, що в разі задоволення позову має намір перерахувати всі кошти на допомогу ветеранам, залишивши собі символічну суму в 1 рубль.

Зазначимо, що це – не перший подібний позов цієї людини. Після скандальної вечірки Насті Івлєєвої він мав намір так само відсудити в неї мільярд.

Інтерв'ю Пугачової викликало широкий суспільний резонанс не тільки через її слова про Дудаєва, а й через жорстку критику політичної ситуації в РФ. Артистка підкреслила, що не хоче "закінчувати життя при сталінізмі", зазначивши, що часи Сталіна були для неї періодом заборон і страху.

Говорячи про російську агресію проти України, співачка заявила, що ця війна не потрібна нікому, особливо коли йдеться про війну "з братами".

Примадонна підтвердила свою антивоєнну позицію

Пугачова також зазначила, що рішучість відкрито висловлюватися, незважаючи на погрози, пов'язана з її переконанням: "Совість дорожча за славу і розкіш".

Ці слова стали одним із найбільш цитованих фрагментів інтерв'ю, зміцнивши образ співачки як людини, готової говорити відкрито, навіть ризикуючи репутацією і безпекою.

Терещев — не єдиний, хто різко відреагував на слова Пугачової. Раніше політтехнолог Олексій Ярошенко заявив, що висловлювання співачки, яка покинула РФ, можна трактувати як "виправдання тероризму" і що в її діях є склад кримінального злочину.

"Протягом усього інтерв'ю Пугачова журиться, що "в Росії заборонена альтернативна точка зору". За її логікою, якби всіх вислухали, то точно вирішили б, що не можна починати "СВО". Виходить, співачка і комік беруть на себе право визначати, коли війну починати, а коли ні", — написав Ярошенко, який активно підтримує політику Путіна і виправдовує вторгнення РФ в Україну.

Політехнолог Олексій Ярошенко різко відповів на інтерв'ю Алли Пугачової Фото: Скриншот

Пугачова зізналася, що колись підтримувала Володимира Путіна і вірила його обіцянкам, зокрема щодо відносин з Україною.

Алла Пугачова також детально пояснила, чому вона виїхала з Росії. Артистка зізналася, що спершу виїхала на лікування до Ізраїлю, однак остаточно покинути країну вирішила після політичного тиску та переслідування її родини.

Нагадаємо, навіщо Алла Пугачова звернулася до Святослава Вакарчука.