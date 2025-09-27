Сын военного: украинка рассказала, как гость на ее свадьбе украл конверты с деньгами

Виталина Горбова из Киева рассказала неприятную историю, как гость на свадьбе прибрал к рукам конверты с деньгами. Этот опыт стал для нее горьким разочарованием. Своими мыслями девушка поделилась в социальных сетях.

Related video

Украинка отметила, что этот случай произошел еще полгода назад, однако публично поделиться подробностями она решилась только сейчас — и специально приобрела блогерский микрофон. Кто именно оказался вором, — читайте в публикации Фокуса.

"Свадьба была небольшой — всего 40 гостей. Мы ввели такую функцию, как "+1", то есть каждый гость мог привести с собой вторую половинку. Тут один момент... Может, кто-то из вас меня поймет. Есть такие родственники — они и не очень далекие, но вы не поддерживаете с ними никакой связи, не общаетесь. Они где-то там есть — и все. Так вот у меня есть такой двоюродный брат. Решила сделать жест доброй воли, пригласив его на свадьбу. Он должен был прийти со своей девушкой, но в последний момент что-то изменилось", — рассказывает Виталина в кадре.

Незваный гость на свадьбе

По ее словам, двоюродный брат захотел прийти вместе с другом, чтобы место не пропадало. Она была не против. Как потом выяснилось, это была роковая ошибка. В день свадьбы, когда невесты у фонтанов разрезали торт, кто-то украл конверт с деньгами.

"Влад, друг моего родственника, остался в зале, где были конверты с деньгами. Спойлер — он не постеснялся официантов и людей, которые остались в зале", — вспоминает тот досадный случай невеста.

Невесты обокрали на свадьбе Фото: Instagram

Поговорив с администрацией отеля, на территории которого проходила свадьба, паре предоставили записи с камер наружного наблюдения. Благодаря этому удалось узнать правду.

Еще один обман

Чтобы не портить себе настроение, они решили не писать заявление в полицию, а попробовать разобраться между собой. Они нашли отца парня, как оказалось, военного, чтобы тот повлиял на своего сына, но в конце концов их снова обманули, так и не вернув всю сумму.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

61-летний канадский актер Киану Ривз и 52-летняя художница Александра Грант тайно поженились во время поездки в Европу в начале этого лета. Пара официально вместе с 2019 года, а знакома с 2009.

Российский артист Максим Галкин исполнил хит Степана Гиги "Этот сон" на свадьбе в Черногории. Гостья мероприятия показала, как пела вместе с артистом.

Кроме того, 35-летняя Тейлор Свифт, которая стала самой богатой певицей в мире, объявила о помолвке с 35-летним игроком команды Kansas City Chiefs Трэвисом Келси. В эксклюзивном интервью отец спортсмена раскрыл интересные подробности.