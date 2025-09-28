"Заблукала в палаці": прибиральниця Жовтневого палацу вразила українців своїм співом (відео)

Відвідувачка Жовтневого палацу випадково почула, як співає прибиральниця та попросила її виконати кілька рядків під відео. Спів тітки Олі підкорив українців.

"Я просто йшла на голос, тому що заблукала в Палаці, і тут такий голос, до мурах", — йдеться у підписі до відео, який оприлюднила дівчина, підписана як Альона Горецька (alena goretskaya).

На відео жінка дуже гарно поставленим голосом співає кілька рядків з пісні практично оперним співом.

Відео вже набрало понад 300 тисяч переглядів, близько 40 тисяч уподобань та понад 4,5 тисячі репостів.

У коментарях люди дивуються голосом жінки та радять керівництву Жовтневого палацу звернути увагу на талановиту працівницю.

