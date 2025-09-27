Українець показав, що орендарі зробили з квартирою власників перед виїздом (фото)

Рієлтор з Полтави провів екскурсію квартирою, яку орендували недобросовісні клієнти. За його словами, мешканці не залишили власникам застави, тому сильно не переймалися станом помешкання. Коментуючи побачене, користувачі мережі, не стримували емоцій.

Менеджер з нерухомості, якого звуть Ігор, вирішив показати людям, що може статися з квартирою, де живуть неохайні орендарі. Щоб продемонструвати, в якому стані житло зараз, він зробив невеличкий огляд всіма приміщеннями. Детальніше про цю історію, — дізнавався Фокус.

"Власниця звернулася, щоб здати квартиру, але спочатку вона прийняла житло від квартирантів, які жили тут 10 років. Ну, в принципі, клінінг зроблено, все чітко, все гарно, холодильник на місці. Залогову суму вона з них не брала. Повертати їм, скажімо так, нічого не потрібно", — почав іронізувати він, демонструючи житло у жахливому стані.

У кадрі можна побачити засмальцьоване підвіконня, брудні меблі, відкрите навстіж вікно, яке ніхто не витирав роками, а також зламаний холодильник без дверцят морозильної камери.

"Дивіться, яка в нас квартирка. Все чистенько. Запах взагалі тут просто супер. Ось як орендар може здати квартиру, прожити без залогової суми… Подивіться ось на підлогу. Хочу дуже гарно показати вам всю квартиру. Це застереження, що може статися, якщо ви здасте в оренду своє житло незрозуміло кому", — підсумував автор відео.

За його словами, квартира була в гарному стані перед заселенням мешканців.

"А власник не приходив і не бачив, що таке відбувається", — поцікавилась одна з учасниць обговорення. "Ця квартира в гарному стані була років 60 тому", — посміявся інший глядач. "А можна століття уточнити, коли квартира в "гарному" стані була? Там вже не 10, а років 50 ремонт ніхто не робив", — прокоментувала наступна користувачка.

Серед глядачів виявилось багато скептиків, які накинулись на рієлтора зі словами критики: "Ви коли дерете три шкури з квартирантів, то в TikTok не жалієтесь, не плачите і далі на клінінг ви заробили, наступним здасте дорожче".

Автор ролика не назвав суму, яку попередні мешканці платили за оренду цього приміщення.

