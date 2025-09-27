Украинец показал, что арендаторы сделали с квартирой владельцев перед выездом (фото)

Риелтор из Полтавы провел экскурсию по квартире, которую арендовали недобросовестные клиенты. По его словам, жильцы не оставили владельцам залога, поэтому сильно не беспокоились о состоянии жилья. Комментируя увиденное, пользователи сети, не сдерживали эмоций.

Менеджер по недвижимости, которого зовут Игорь, решил показать людям, что может произойти с квартирой, где живут неряшливые арендаторы. Чтобы продемонстрировать, в каком состоянии жилье сейчас, он сделал небольшой осмотр по всем помещениям. Подробнее об этой истории, — узнавал Фокус.

"Владелица обратилась, чтобы сдать квартиру, но сначала она приняла жилье от квартирантов, которые жили здесь 10 лет. Ну, в принципе, клининг сделан, все четко, все красиво, холодильник на месте. Залоговую сумму она с них не брала. Возвращать им, скажем так, ничего не нужно", — начал иронизировать он, демонстрируя жилье в ужасном состоянии.

В кадре можно увидеть засаленный подоконник, грязную мебель, открытое настежь окно, которое никто не вытирал годами, а также сломанный холодильник без дверцы морозильной камеры.

"Смотрите, какая у нас квартирка. Все чистенько. Запах вообще здесь просто супер. Вот как арендатор может сдать квартиру, прожить без залоговой суммы... Посмотрите вот на пол. Хочу очень красиво показать вам всю квартиру. Это предостережение, что может произойти, если вы сдадите в аренду свое жилье непонятно кому", — подытожил автор видео.

По его словам, квартира была в хорошем состоянии перед заселением жильцов.

Зрители критикуют

"А владелец не приходил и не видел, что такое происходит", — поинтересовалась одна из участниц обсуждения. "Эта квартира в хорошем состоянии была лет 60 назад", — посмеялся другой зритель. "А можно столетие уточнить, когда квартира в "хорошем" состоянии была? Там уже не 10, а лет 50 ремонт никто не делал", — прокомментировала следующая пользовательница.

Среди зрителей оказалось много скептиков, которые набросились на риелтора со словами критики: "Вы когда дерёте три шкуры с квартирантов, то в TikTok не жалуетесь, не платите и дальше на клининг вы заработали, следующим сдадите дороже".

Автор ролика не назвал сумму, которую предыдущие жильцы платили за аренду этого помещения.

