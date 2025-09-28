"Заблудилась во дворце": уборщица Октябрьского дворца поразила украинцев своим пением (видео)

Посетительница Октябрьского дворца случайно услышала, как поет уборщица и попросила ее исполнить несколько строк под видео. Пение тети Оли покорило украинцев.

"Я просто шла на голос, потому что заблудилась во Дворце, и тут такой голос, до муравьев", — говорится в подписи к видео, которую обнародовала девушка, подписанная как Алена Горецкая (alena goretskaya).

На видео женщина очень хорошо поставленным голосом поет несколько строк из песни практически оперным пением.

Видео уже набрало более 300 тысяч просмотров, около 40 тысяч лайков и более 4,5 тысячи репостов.

В комментариях люди удивляются голосу женщины и советуют руководству Октябрьского дворца обратить внимание на талантливую работницу.

