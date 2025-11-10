Парень разрывает сеть пародией на Анджелину Джоли в ТЦК (видео)

Украинский блогер стал звездой соцсетей после видео, где он иронично изобразил сцену появления Анджелины Джоли в территориальном центре комплектования. Ролик быстро стал вирусным благодаря забавному сценарию и актерской подаче.

Видео опубликовал ED ZIBREY в TikTok. В кадре "звезда Голливуда" говорит: "Слушайте, ребята, я вообще не знаю, как я сюда попала. Я Анджелина Джоли, я с Брэдом Питтом в фильмах снималась, я Лара Крофт, вы шо на приколе?".

На что "работники ТЦК" отвечают: "Так мы тебе и поверим, уклонист".

Героиня продолжает оправдываться: "Понимаете, я не местная, и не приписана я в Ивано-Франковске. Да какой Тлумач, я из Беверли-Хиллз приехала, дебилы".

Финальная реплика добавляет юмора: "Вы думали, мы вас не раскусим, что вы притворяетесь Анджелиной Джоли?"

Реакции людей

Пользователи отреагировали с юмором:

"Зачем сливать видео с ТЦК?";

"Аж на украинском заговорила";

"Вам тоже наушники на руки надевают".

