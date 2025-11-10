Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Хлопець розриває мережу пародією на Анджеліну Джолі у ТЦК (відео)

Джолі відвідала ТЦК пародія
Блогер зняв пародію на Анджеліну Джолі | Фото: TikTok

Український блогер став зіркою соцмереж після відео, де він іронічно зобразив сцену з’явлення Анджеліни Джолі у територіальному центрі комплектування. Ролик швидко став вірусним завдяки кумедному сценарію та акторській подачі.

Відео опублікував ED ZIBREY в TikTok. У кадрі "зірка Голлівуду" каже: "Слухайте, рібята, я взагалі не знаю, як я сюди попала. Я Анджеліна Джолі, я з Бредом Піттом у фільмах знімалася, я Лара Крофт, ви шо на приколі?".

На що "працівники ТЦК" відповідають: "Так ми тобі і повіримо, ухилянт".

Героїня продовжує виправдовуватися: "Розумієте, я не мєсная, та не приписана я в Івано-Франківську. Та який Тлумач, я з Беверлі-Гіллз приїхала, дебіли".

Фінальна репліка додає гумору: "Ви думали, ми вас не розкусимо, що ви прикидаєтесь Анджеліною Джолі?"

Реакції людей

Користувачі відреагували з гумором:

  • "Навіщо зливати відео з ТЦК?";
  • "Аж на українській заговорила";
  • "Вам теж навушники на руки вдягають".
Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, голлівудська зірка також відвідала Вінницю. Адміністратор тамтешнього ресторану розповів, які позиції у меню зацікавили знаменитість світового масштабу.