Хлопець розриває мережу пародією на Анджеліну Джолі у ТЦК (відео)
Український блогер став зіркою соцмереж після відео, де він іронічно зобразив сцену з’явлення Анджеліни Джолі у територіальному центрі комплектування. Ролик швидко став вірусним завдяки кумедному сценарію та акторській подачі.
Відео опублікував ED ZIBREY в TikTok. У кадрі "зірка Голлівуду" каже: "Слухайте, рібята, я взагалі не знаю, як я сюди попала. Я Анджеліна Джолі, я з Бредом Піттом у фільмах знімалася, я Лара Крофт, ви шо на приколі?".
На що "працівники ТЦК" відповідають: "Так ми тобі і повіримо, ухилянт".
Героїня продовжує виправдовуватися: "Розумієте, я не мєсная, та не приписана я в Івано-Франківську. Та який Тлумач, я з Беверлі-Гіллз приїхала, дебіли".
Фінальна репліка додає гумору: "Ви думали, ми вас не розкусимо, що ви прикидаєтесь Анджеліною Джолі?"
Реакції людей
Користувачі відреагували з гумором:
- "Навіщо зливати відео з ТЦК?";
- "Аж на українській заговорила";
- "Вам теж навушники на руки вдягають".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У мережі активно обговорюють момент із нібито "бусифікацією" одного з охоронців актриси, яка, як стверджується, особисто вирушила визволяти чоловіка.
- Григорія Решетніка розкритикували за жарти про приїзд Джолі до Херсона. Коментарі ведучого викликали хвилю обурення серед користувачів, які вважають, що тема Херсона — не привід для жартів.
Крім того, голлівудська зірка також відвідала Вінницю. Адміністратор тамтешнього ресторану розповів, які позиції у меню зацікавили знаменитість світового масштабу.