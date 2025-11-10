Хлопець розриває мережу пародією на Анджеліну Джолі у ТЦК (відео)

Український блогер став зіркою соцмереж після відео, де він іронічно зобразив сцену з’явлення Анджеліни Джолі у територіальному центрі комплектування. Ролик швидко став вірусним завдяки кумедному сценарію та акторській подачі.

Відео опублікував ED ZIBREY в TikTok. У кадрі "зірка Голлівуду" каже: "Слухайте, рібята, я взагалі не знаю, як я сюди попала. Я Анджеліна Джолі, я з Бредом Піттом у фільмах знімалася, я Лара Крофт, ви шо на приколі?".

На що "працівники ТЦК" відповідають: "Так ми тобі і повіримо, ухилянт".

Героїня продовжує виправдовуватися: "Розумієте, я не мєсная, та не приписана я в Івано-Франківську. Та який Тлумач, я з Беверлі-Гіллз приїхала, дебіли".

Фінальна репліка додає гумору: "Ви думали, ми вас не розкусимо, що ви прикидаєтесь Анджеліною Джолі?"

Реакції людей

Користувачі відреагували з гумором:

"Навіщо зливати відео з ТЦК?";

"Аж на українській заговорила";

"Вам теж навушники на руки вдягають".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі активно обговорюють момент із нібито "бусифікацією" одного з охоронців актриси, яка, як стверджується, особисто вирушила визволяти чоловіка.

Григорія Решетніка розкритикували за жарти про приїзд Джолі до Херсона. Коментарі ведучого викликали хвилю обурення серед користувачів, які вважають, що тема Херсона — не привід для жартів.

Крім того, голлівудська зірка також відвідала Вінницю. Адміністратор тамтешнього ресторану розповів, які позиції у меню зацікавили знаменитість світового масштабу.