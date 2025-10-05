Девушки снимали видео для TikTok, но звездой сети стала чайка в кадре (видео)

Британка Хлоя Рейни вместе с подругами решили снять видео в соцсети, когда были на пляже в городке Эксмут. Однако оказалось, что на красивый смартфон положила глаз пернатая жительница.

Пока Хлои и девушки искали локацию, то чайка заприметила телефон и пыталась похитить ценность, как это видно на обнародованных кадрах в Reddit.

Ролик с чайкой перезаливали на платформу, однако эта история снова стала популярной. Однако произошла она еще в 2016 году, и время от времени приобретает популярность на различных площадках.

Сама Хлои говорит, что они с подругами решили снять видео с упражнениями для TikTok. Пока девушки искали локацию для тренировок, то чайка заметила блестящую вещь и решила похитить ее.

Когда британки заметили ее, то на мгновение показалось, что было поздно — она схватила телефон и пыталась с ним убежать. Однако вероятно не смогла удержать его в клюве и уронила его на песок, на чем завершается видео.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео девушки, пользователи активно подшучивали над забавной ситуацией. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Мое, мое, мое";

"Интересно, а если бы таки полетела со смартфоном — увидели бы небо и ее гнездо";

"Не сбежала, жаль";

"А мне интересно — а как вот девушки снимали видео аж так?".

