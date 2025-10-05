Дівчата знімали відео для TikTok, та зіркою мережі стала чайка в кадрі (відео)

Британка Хлоя Рейні разом з подругами вирішили зняти відео в соцмережі, коли були на пляжі в містечку Ексмут. Однак виявилося, що на красивий смартфон накинула оком перната мешканка.

Поки Хлоя та дівчата шукали локацію, то чайка запримітила телефон і намагалася викрасти цінність, як це видно на оприлюднених кадрах у Reddit.

Ролик з чайкою перезалили на платформу, однак ця історія знову стала популярною. Однак сталася вона ще 2016 року, та час від часу набуває популярності на різних майданчиках.

Сама Хлоя говорить, що вони з подругами вирішили зняти відео з вправами для TikTok. Поки дівчата шукали локацію тренувалися, то чайка помітила блискучу річ та вирішила викрасти її.

Коли британки помітили її, то на мить здалося, що було пізно — вона вхопила телефон та намагалася з ним втекти. Однак ймовірно не змогла втримати його в дзьобі та впустила його на пісок, на чому завершується відео.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео дівчини, користувачі активно кепкували над кумедною ситуацією. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Моє, моє, моє";

"Цікаво, а якби таки полетіла зі смартфоном — побачили б небо і її гніздо";

"Не втекла, шкода";

"А мені цікаво — а як ото дівчата знімали відео аж так?".

