Дівчата знімали відео для TikTok, та зіркою мережі стала чайка в кадрі (відео)
Британка Хлоя Рейні разом з подругами вирішили зняти відео в соцмережі, коли були на пляжі в містечку Ексмут. Однак виявилося, що на красивий смартфон накинула оком перната мешканка.
Поки Хлоя та дівчата шукали локацію, то чайка запримітила телефон і намагалася викрасти цінність, як це видно на оприлюднених кадрах у Reddit.
Ролик з чайкою перезалили на платформу, однак ця історія знову стала популярною. Однак сталася вона ще 2016 року, та час від часу набуває популярності на різних майданчиках.
Сама Хлоя говорить, що вони з подругами вирішили зняти відео з вправами для TikTok. Поки дівчата шукали локацію тренувалися, то чайка помітила блискучу річ та вирішила викрасти її.
Коли британки помітили її, то на мить здалося, що було пізно — вона вхопила телефон та намагалася з ним втекти. Однак ймовірно не змогла втримати його в дзьобі та впустила його на пісок, на чому завершується відео.
Реакція соцмереж
У коментарях до відео дівчини, користувачі активно кепкували над кумедною ситуацією. Найбільше підтримки отримали такі репліки:
- "Моє, моє, моє";
- "Цікаво, а якби таки полетіла зі смартфоном — побачили б небо і її гніздо";
- "Не втекла, шкода";
- "А мені цікаво — а як ото дівчата знімали відео аж так?".
Раніше Фокус розповідав про хлопчика, який підкорив Європу імітацією птаха. 11-річний британець, відомий завдяки реалістичному відтворенню крику чайки, стане суддею на першому чемпіонаті з імітації птахів.
Згодом стало відомо, як кішка відреагувала на привітання хазяйки через камеру. Реакція тварини, коли жінка вперше привіталася з нею через камеру, викликала сміх у мережі.