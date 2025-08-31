11-річний хлопчик підкорив Європу імітацією птаха: тепер судитиме турнір у Британії (відео)

11-річний британець, відомий завдяки реалістичному відтворенню крику чайки, стане суддею на першому чемпіонаті з імітації птахів. Він уже здобув кілька титулів на європейських змаганнях і тепер оцінюватиме виступи інших учасників.

Як повідомляє Daily Mail, Купер Воллес із Честерфілда, отримає почесну роль у журі під час турніру. Юний імітатор оцінюватиме конкурси серед дітей до 12 років, а також категорії для підлітків і дорослих.

Представник відділу туристичного маркетингу Сомерсету Девід Пітерс зазначив, що організатори вирішили запросити школяра після його гучних виступів на телебаченні та в інтернеті. За його словами, участь хлопчика зробить захід ще яскравішим.

Купер прославився після перемоги на чемпіонаті Європи у 2024 році, а навесні 2025-го підтвердив своє звання. Під час виступів він виходив на сцену у костюмі чайки та точно відтворював характерні звуки птаха. В одному з номерів він показав імітацію "голодної" чайки, чим вирізнився серед конкурентів та отримав 92 бали зі 100 можливих.

Популярність хлопчика швидко переросла у світову відомість. Його виступи набирали сотні тисяч переглядів у мережі, а іноземні телеканали брали у нього інтерв’ю. Триденні зйомки провела й корейська команда, яка створювала документальний фільм про чайок. Також школяр здобув перемогу на німецькому ігровому шоу, де отримав 1000 євро (42 тис. грн).

Купер Воллес став сенсацією після того, як його імітація крику чайки принесла йому перемогу на престижному європейському конкурсі та зробила відомим далеко за межами Великої Британії.

