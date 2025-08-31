11-летний мальчик покорил Европу имитацией птицы: теперь будет судить турнир в Британии (видео)

11-летний британец, известный благодаря реалистичному воспроизведению крика чайки, станет судьей на первом чемпионате по имитации птиц. Он уже получил несколько титулов на европейских соревнованиях и теперь будет оценивать выступления других участников.

Как сообщает Daily Mail, Купер Уоллес из Честерфилда, получит почетную роль в жюри во время турнира. Юный имитатор будет оценивать конкурсы среди детей до 12 лет, а также категории для подростков и взрослых.

Представитель отдела туристического маркетинга Сомерсета Дэвид Питерс отметил, что организаторы решили пригласить школьника после его громких выступлений на телевидении и в интернете. По его словам, участие мальчика сделает мероприятие еще более ярким.

Купер прославился после победы на чемпионате Европы в 2024 году, а весной 2025-го подтвердил свое звание. Во время выступлений он выходил на сцену в костюме чайки и точно воспроизводил характерные звуки птицы. В одном из номеров он показал имитацию "голодной" чайки, чем отличился среди конкурентов и получил 92 балла из 100 возможных.

Популярность мальчика быстро переросла в мировую известность. Его выступления набирали сотни тысяч просмотров в сети, а иностранные телеканалы брали у него интервью. Трехдневные съемки провела и корейская команда, которая создавала документальный фильм о чайках. Также школьник одержал победу на немецком игровом шоу, где получил 1000 евро (42 тыс. грн).

Купер Уоллес стал сенсацией после того, как его имитация крика чайки принесла ему победу на престижном европейском конкурсе и сделала известным далеко за пределами Великобритании.

