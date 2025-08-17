"Прирожденный гимнаст": трехлетний мальчик поразил людей своими трюками (видео)

Трехлетний ребенок из города Тайчжоу в провинции Чжэцзян (Китай) стал настоящей интернет-сенсацией благодаря своим необычайным спортивным способностям.

Вирусные видеоролики с его участием показывают, как малыш с легкостью выполняет упражнения на перекладине, брусьях и гимнастических кольцах. Об этом пишет SCMP.

По словам матери мальчика, госпожи Сюй, сын проявлял невероятную активность с раннего детства. Еще до двух лет он мог самостоятельно раскачиваться, держась за мебель. Родители, заметив его природный талант, решили приобрести комплект детских брусьев. Уже вскоре малыш освоил их, а позже с легкостью начал заниматься на кольцах и перекладине, установленных дома.

Сейчас вундеркинд тратит на тренировки несколько часов ежедневно. Его мама признается, что поражается силе сына.

"У него настолько крепкие руки, что даже игра с ним бывает болезненной", — рассказала она.

На видео опубликованное в китайских соцсетях мальчик демонстрирует уверенные и плавные движения, характерные для профессиональной гимнастики. В одном из роликов он, будучи в подгузнике, держится на брусьях, пока родители помогают ему одеться, а затем начинает крутить ногами "велосипед". В другом видео ребенок демонстрирует отличную координацию, удерживаясь на кольцах и выполняя сложные движения с завидной легкостью.

Пользователи сети восхищаются его природными данными. Многие отмечали, что мальчик обладает "телом прирожденного гимнаста", а его врожденный талант может в будущем привести к большим спортивным достижениям.

"Этот ребенок действительно талантлив, раннее обучение имеет решающее значение", "Интересно, в какую чемпионку по спортивной гимнастике он переродился", — писали они.

