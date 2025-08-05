Женщина придумала "демоническое" имя будущему ребенку: подруга старается отказать

Одна американка рассказала, что ее беременная подруга захотела назвать своего ребенка в честь демонического персонажа из телесериала. Когда женщина поняла, что будущая мама совсем не шутит, то она начала ее уговаривать передумать.

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Несмотря на все, героине истории удалось убедить подругу изменить свое решение, а потому будущий ребенок получил более привычное имя, говорится в заметке женщины на одном из форумов в Reddit.

Американка рассказывает, что узнала от ее подруги о беременности и была рада этой новости. Впоследствии та начала делиться идеями относительно будущего имени ребенка, что и шокировало ее.

"Подруга сообщила, что беременна первым ребенком, что было очень увлекательно (это был разговор вживую). Поэтому я спросила: "Уже думала об имени?" Она отвечает: "Ну, если будет девочка, назову ее Мазикин" (произносится примерно как "магазин" наоборот, лол). Оказалось, это имя демона из шоу "Люцифер", — рассказывает женщина.

Сначала она подумала, что это — шутка, поэтому засмеялась и сказала что-то вроде: "лол, да ну, серьезно?". Однако ее подруга начала объяснять происхождение американке свои мотивы.

"Я все еще думала, что это шутка, и говорю: "Ты серьезно назовешь ребенка в честь демона?.... ну-ну". К счастью, ребенка в итоге так не назвали, и я частично чувствую свою ответственность за это решение", — рассказывает героиня истории.

Она предполагает, что именно ее реакция и приказ не называть позволили избежать проблем. Американка предполагает, что ее вмешательство можно назвать "победой для нормальных человеческих имен на планете Земля".

Реакция соцсетей

В комментариях к публикации люди обратили внимание, что имя имеет более глубокое происхождение, чем просто персонаж из сериала. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Мазикин (или мазик) — это сверхъестественное существо в еврейской мифологии. Вредный дух. Это уже какая-то темная энергетика для ребенка! Потом DC Comics использовали его, а потом и шоу";

"Хуже всего то, что ребенок с таким именем может встречать людей, которые выросли на еврейской традиции и будут иметь очень негативные ассоциации. Это как назвать ребенка Локи — кто-то подумает о Marvel, а вот скандинавы — не совсем так";

"Мазикин — это имя для домашнего любимца, а не для ребенка";

"Вот лучше бы птичку так назвали, больше пользы было бы";

"Радует, что не назвала так дочь. Она даже и не представляет, какие бы хлопоты навела на ребенка с таким именем".

Ранее Фокус рассказывал, что женщина планирует назвать дочь в честь Чернобыльской катастрофы. Пользователи в сети раскритиковали женщину за такое решение и считают ее сумасшедшей.

Впоследствии стало известно, как другая будущая мама захотела назвать ребенка в честь автодилера. Выбор имени его шокировал, когда женщина сказала, что считает "очень милым" выбрать для ребенка имя известного дилера корейского бренда машин "Хюндай" на Туманном Альбионе.